Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde tarihi mesaj: İşgalci İsrail hesap vermeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. "4 günlük insani ara ve rehine takası konusunda mutabakat olumlu bir gelişmedir. Bu adımın kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum" diyen Erdoğan, "Biz Türkiye olarak garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Takibini yapacağımız unsurlardan biri de çok taraflı kalkınma bankalarının geliştirilmesiydi. Küresel büyüme, finansman koşullarında daralma, korumacı eğilimler, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi bir dizi faktörün etkisiyle yavaşlamaya başlamıştır. Kalkınmanın temel unsurlarından bir diğeri, toplumun tüm bireylerinin bu mücadelenin bir parçası haline getirilmesidir. Yeni teşhis ettiğimiz kadının güçlendirilmesi çalışma grubu ile Antalya'da attığımız bu adımı daha da güçlendirmiş bulunuyoruz.