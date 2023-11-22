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Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde tarihi mesaj: İşgalci İsrail hesap vermeli

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde tarihi mesaj: İşgalci İsrail hesap vermeli

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi yöntemle katılarak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğinin bir kez daha altını çizerken "Hesap vermeliler" dedi. Erdoğan, bölgede iki devletli çözüm vurgusu da yaparak "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin kurulmalı" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. "4 günlük insani ara ve rehine takası konusunda mutabakat olumlu bir gelişmedir. Bu adımın kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum" diyen Erdoğan, "Biz Türkiye olarak garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:
Takibini yapacağımız unsurlardan biri de çok taraflı kalkınma bankalarının geliştirilmesiydi. Küresel büyüme, finansman koşullarında daralma, korumacı eğilimler, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi bir dizi faktörün etkisiyle yavaşlamaya başlamıştır. Kalkınmanın temel unsurlarından bir diğeri, toplumun tüm bireylerinin bu mücadelenin bir parçası haline getirilmesidir. Yeni teşhis ettiğimiz kadının güçlendirilmesi çalışma grubu ile Antalya'da attığımız bu adımı daha da güçlendirmiş bulunuyoruz.

"7 BİNE YAKIN MASUM ÇOCUK, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NÜ GÖREMEDİ"
G20 ülkeleri olarak karşılaştığımız sınamalara sürekli yenileri ekleniyor. 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. 2 gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. 7 bine yakın masum çocuk bu günü göremedi. İsrail, 14 bin sivilin yaşama hakkını onların elinden aldı. Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı. Son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, kiliseleri bombaladı.

"NÜKLEER BOMBA TEHDİDİNDE BULUNACAK KADAR KONTROLÜ KAYBETTİ"
İsrail nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybetti. Bu yaşananların hiçbiri kendisi savunma hakkı ile açıklanamaz. Burada savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar, insanlığın vicdanıyla birlikte uluslararası hukuk önünde de hesap vermelidir. Biz hiçbir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur görmüyoruz. Buradaki tüm liderleri de İsrailli, Filistinli, Yahudi, Müslüman, Hristiyan diye ayırmadan aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum. 4 günlük insani ara ve rehine takası konusunda mutabakat olumlu bir gelişmedir. Bu adımın kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

"GARANTÖRLÜK DAHİL SORUMLULUĞA HAZIRIZ"
1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Sizleri iki devletli çözümün tesisi için inisiyatif almaya çağırıyorum. Biz Türkiye olarak garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bölgeye yönelik insani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz. Bugüne kadar 11 uçak ve 666 bin ton yardım malzemesini El Ariş'e (havalimanı) sevk ettik.

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