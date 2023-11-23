Merkez Bankası’nın faiz piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, borsa ve altın ne durumda?

Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL oldu? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatlarında yükseliş ne kadar devam edecek? Altında seyir ne yönde olur? Yatırımcılar ne yapmalı? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.