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Merkez Bankası'nın faiz piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, borsa ve altın ne durumda?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Merkez Bankası’nın faiz piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, borsa ve altın ne durumda?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Bu durum döviz, borsa ve altına nasıl yansıdı? Piyasalardaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş anlattı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 40'a yükseltti. Faiz kararının metninde yer alan bilgilere göre "Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir" denildi.

Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL oldu? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatlarında yükseliş ne kadar devam edecek? Altında seyir ne yönde olur? Yatırımcılar ne yapmalı? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.

İslam Memiş: Merkez Bankası faizleri yüzde 40'a yükseltti. 250 baz puanlık bir artış bekleniyordu ancak 500 baz puanlık bir artış geldi. Tabi yabancı yatırımcılar için bu önemli. Sıkı duruşunun ve ciddiyetinin bir kararı olmuş oldu. Rezervler de artmaya devam ediyor. Bunun yanında kredi kartlarına faiz oranlarının yansıtmayacağını açıkladı. Bunlar pozitif haber akışları.

Şu anda döviz kurlarında kısmen bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Dolar kuru 28.80 lira üzerindeydi 28.76 seviyesine çekildi. Bir miktar daha çekilmeler yarın sürebilir. Merkez Bankası'nın rezervlerinin artıyor olması sıkı duruşunu koruyor olması aralık ve ocak aylarında 250'şer baz puan artış beklentisi piyasalarda fiyatlanmaya başladı.

Piyasalar faizin yüzde 45'e çıkma olasılığını değerlendiriyor. Merkez Bankası rezervleri son 9 yılın zirvesine çıktı ve 134,5 milyar dolar seviyesine geldi. Bunlar yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Derecelendirme kuruluşlarında Türkiye'nin notunu yükseltme yoluna gitmesini önümüzdeki aylarda bekliyoruz.

Serbest piyasalarda gram altın bin 900 lira seviyelerindeydi şu anda bin 887 lira seviyelerine geldi. Gram altın tarafında çekilmelerin çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bin 870 TL rakamları karşımıza çıkabilir ancak aralık ayı itibarıyla bin 900 ila 2 bin lira karşımızda olabilir.

2024 yılında bu yükselişlerin 2 bin 500 devamında 2 bin 700 seviyesine kadar devam ettirebilir. Özellikle altın borçlanmamak lazım. Şu anda altın yaşanan kısmı düşüşler kalıcı değil. Ons altın tarafında 2 bin 350 dolar seviyesine kadar yükseliş mümkün olabilir. Dünyadan gelen raporlar da bu yönde seyrediyor. Bu da altının değer artışının devam edeceğini gösteriyor.

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