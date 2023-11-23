Merkez Bankası rezervi rekor kırdı! 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesinde...
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 36 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı. Diğer yandan rezervlerin 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükseldiği görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
REZERVLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Buna göre, 17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım'da 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.
SON 9 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.
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