Merkez Bankası rezervi rekor kırdı! 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesinde...

REZERVLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Buna göre, 17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım'da 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.