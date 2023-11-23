Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı! Gözler toplantıdan çıkacak kararda! Piyasalarda son durum...
Piyasalar büyük bir merakla bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan Kasım ayı faiz kararını bekliyor. Saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararına ilişkin ekonomistler çeşitli tahminlerde bulundu. İşte detaylar...
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği Kasım ayına ilişkin faiz kararını bugün açıklayacak.
Merkez Bankası toplantısı Hafize Gaye Erkan göreve geldiğinden bu yana enflasyon ile mücadele kapsamında faizi yüzde 8,5'dan yüzde 35'e yükseltti.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.
23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 40
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.
TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti.
KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARI BELİRLENDİ
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla koordeli bir şekilde maliye politikalarını tayin eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi.
BAKAN ŞİMŞEK: ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON
Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.
ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonda aylık bazda düşüş sürdü. Ağustos ayında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.
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