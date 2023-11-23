Merkez Bankası’nın Kasım ayı faiz kararı! Gözler toplantıdan çıkacak kararda! Piyasalarda son durum...

BAKAN ŞİMŞEK: ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON

Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonda aylık bazda düşüş sürdü. Ağustos ayında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.