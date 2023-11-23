A Haber deprem bölgesinde! Yıkım sonrası yeniden inşa: Neler yapıldı? Devam eden çalışmalar neler?

Türkoğlu Özbek Köyü de depremde ağır yaralar almıştı ki burada köyün yeniden kurulması için öncelikle alan belirlenmiş ve zemin etüt çalışmalarının ardından da kalıcı köy konutlarının yapımına başlanmıştı. İşte artık o köy konutlarının da tamamlandığını görüyoruz. Kahramanmaraş'a baktığımızda 30 bin köy konutu inşa edilecek 10 bini aşkın köy konutunun yapımına başlanıldı, tamamlanan projeler var. Bu projelerin de kısa süre sonra afetzede vatandaşlara teslim edilecek. 9 ay önce Özbek Köyü'nde ilk temel atıldığında buradaydık şuan gördüğümüz manzarayı sizler de görüyorsunuz, evler tamamlandı, peyzaj düzenlemeye geçildi. Evlerden de bahsedecek olursak; yöresel mimariye uygun konutlar yapılıyor. Evler 3+1, 127 metrekare ve depreme uygun olarak yapıldı. 11 kentte kırsal noktalarda bu çalışmalar halen devam ediyor.