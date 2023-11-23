A Haber deprem bölgesinde! Yıkım sonrası yeniden inşa: Neler yapıldı? Devam eden çalışmalar neler?
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşası tamamlanan deprem konutları A Haber drone'u ile görüntülendi. 9 ay önce ilk kazma vurulduğunda da bölgeden yayın yapan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Özbek Köyü'nün son halini ekranlara getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.
Çevre düzenlemesi dahil kısa zamanda oturulabilir hale getirilmesi hedeflenen Özbek Köyü'ndeki konutlar, A Haber drone'u ile görüntülendi.
Özbek Köyü'nden detayları aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem meydana geldiği Kahramanmaraş'ta çalışmaları en yakından takip eden ekiplerden biriyiz. Adım adım neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Depremin hemen ardından çalışmalar başlamıştı. 11 kentte olduğu gibi Kahramanmaraş'ın sadece şehir merkezlerinde değil kırsal alanlarında da yaşayan vatandaşlar için çalışmalar devam ediyor.
Türkoğlu Özbek Köyü de depremde ağır yaralar almıştı ki burada köyün yeniden kurulması için öncelikle alan belirlenmiş ve zemin etüt çalışmalarının ardından da kalıcı köy konutlarının yapımına başlanmıştı. İşte artık o köy konutlarının da tamamlandığını görüyoruz. Kahramanmaraş'a baktığımızda 30 bin köy konutu inşa edilecek 10 bini aşkın köy konutunun yapımına başlanıldı, tamamlanan projeler var. Bu projelerin de kısa süre sonra afetzede vatandaşlara teslim edilecek. 9 ay önce Özbek Köyü'nde ilk temel atıldığında buradaydık şuan gördüğümüz manzarayı sizler de görüyorsunuz, evler tamamlandı, peyzaj düzenlemeye geçildi. Evlerden de bahsedecek olursak; yöresel mimariye uygun konutlar yapılıyor. Evler 3+1, 127 metrekare ve depreme uygun olarak yapıldı. 11 kentte kırsal noktalarda bu çalışmalar halen devam ediyor.
Gaziantep'ten de bahsedecek olursak, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde özellikle kırsal noktada kalıcı köy konutları yapılırken İslahiye'de kalıcı konutların bir kısmının tamamlandığını ifade etmek gerekir."
ADIYAMAN
Adıyaman'daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
6 Şubat tarihinde bölgede meydana gelen depremde en çok hasarın olduğu illerden biri de Adıyaman oldu. İndere Mahallesi'nde konutların inşası devam ediyor. İlde toplamda 44 bin 459 konut inşa ediliyor. 3 bin 54 konut Önerdi Mahallesi'nde inşa ediliyor toplamında da 6 bin 850 köy konutları halihazırda şu anda inşa ediliyor.
Bir kısmı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Adıyaman genelinde hasarlı binaların yüzde 75'i yıkıldı geri kalanının da yıkılması bekleniyor. Burası taşlık bir bölge bu yüzden de TOKİ burayı seçti. Bir kısmının temeli atılıyor bir kısmı da bitme aşamasında. Yöresel mimariye uygun 2+1 ve 3+1 şeklinde konutlar yapılıyor.
MALATYA
A Haber Muhabiri Barış Türel, Malatya'daki son durumu ise şöyle aktardı:
Asrın felaketinin ardından 290 gün geçti ve depremin açtığı yaraların sarılması için çalışmalar yürütülüyor. En önemli konulardan biri de konut yapım çalışması. Diğer illerde de olduğu gibi Malatya'da da kalıcı konut çalışmaları devam ediyor.
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