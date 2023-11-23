Merkez Bankası'nın faiz piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, borsa ve altın ne durumda?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Bu durum döviz, borsa ve altına nasıl yansıdı? Piyasalardaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş anlattı.

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