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Merkez Bankası'nın faiz piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, borsa ve altın ne durumda?

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 15:54
Güncelleme:23.11.2023 16:21
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Bu durum döviz, borsa ve altına nasıl yansıdı? Piyasalardaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş anlattı.
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