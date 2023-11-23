İYİ Partili Ümit Özlale Fatih Portakal'ın kendisine ilişkin "istifa edecek" iddialarını yalanladı: Niyetini duyum diye paylaşıp gündemi meşgul etmiş

Portakal, "Bir kulis bilgisi paylaşayım. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale bile partisinden istifa edebilir. Aday olarak bir ay önce açıklamışlardı. Yazın bir kenara. Başka partiye bile geçebilir" şeklinde konuştu.