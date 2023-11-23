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İYİ Partili Ümit Özlale Fatih Portakal'ın kendisine ilişkin "istifa edecek" iddialarını yalanladı: Niyetini duyum diye paylaşıp gündemi meşgul etmiş

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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İYİ Partili Ümit Özlale Fatih Portakal’ın kendisine ilişkin istifa edecek iddialarını yalanladı: Niyetini duyum diye paylaşıp gündemi meşgul etmiş

CHP fondaşı Fatih Portakal Sözcü TV'deki canlı yayını esnasında İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale'nin partisinden istifa edeceğini ve başka bir partiye geçeceğini iddia etti. Özlale iddialara yönelik yanıt verirken "İnsan bazen niyetlerini duyum diye belirtip gündemi meşgul edebiliyor. Hiç istifa etmeyi düşünmedim." dedi. Yerel seçimlerdeki ittifak girişimlerine de değinen Özlale, CHP'ye İstanbul ve Ankara konusunda açık kapı bıraktı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de banka hesapları ve taciz iddialarıyla büyük bir çalkantı yaşanıyor.

TACİZ İDDİALARI DİNMİYOR

Genel Başkan Meral Akşener'in hesapları yasa dışı şekilde incelettiği iddialarıyla gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, savcılığa başvurarak dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

İZMİR ADAYI ÜMİT ÖZLALE

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken İzmir adaylarının da Ümit Özlale olacağını duyurdu. Hatta Akşener, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirirken "İzmir'i kokudan kurtaracak" dedi.

CHP YANDAŞI PORTAKAL: ÖZLALE İSTİFA EDEBİLİR

Bu gelişmeler ışığında İYİ Parti'de seçimlerdeki mağlubiyet sonrası çok sayıda istifa yaşanırken CHP yandaşı Sözcü TV'den Fatih Portakal canlı yayında İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale'nin partisinden istifa edeceğini ve başka bir partiye geçeceğini iddia etti.

Portakal, "Bir kulis bilgisi paylaşayım. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale bile partisinden istifa edebilir. Aday olarak bir ay önce açıklamışlardı. Yazın bir kenara. Başka partiye bile geçebilir" şeklinde konuştu.

"NİYETİNİ DUYUM DİYE PAYLAŞIP GÜNDEMİ MEŞGUL ETME"

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale, katıldığı canlı yayında Portakal'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Nereden çıkartıyorsunuz anlamadım. Bunun hiçbir gerçekliği yok. Akla hayale sığmayan bir cümle. İnsan bazen niyetlerini duyum diye belirtip gündemi meşgul edebiliyor. Hiç istifa etmeyi düşünmedim.

"ARTIK BİZİM KAPIMIZI ÇALSINLAR"

Divanda sınırlı kalması gereken şeyler kamuoyu önünde tartışılıyor bu konuda özeleştiri yapmıyoruz. Gerektiğinde işbirliği yapılmalı. Artık biz kapı çalmayalım bizim kapımız çalınsın. İşbirliğinin her türlüsünü olumlu karşılıyorum.

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