A Haber’in Gazze izlenimleri! Savaş bölgesinde neler yaşadılar, nelere şahit oldular?

İşte bunlara benzer inanılmaz psikolojik işkencelerden geçtik. Burada anlatamadığımız aklımıza gelmeyen kelimelere dökemeyeceğimiz durumlar gördük. Türk ve Müslüman olduğumuzu öğrendikten sonra bakış açıları değişiyor ve İsrail askerlerinin gözlerinden kin ve nefreti anlayabiliyorsunuz. Bunlara rağmen katliamın sesi olmaya çalıştık. Biz sadece Gazze sınırında değil her yerden bu sesi dünyaya duyurmaya çalıştık.

Taha Hazar: Öncelikle Türkiye'de olmak gerçekten çok güzel çünkü orada 45 gün boyunca bir dehşete, vahşete şahitlik ettik. Ülkemizde olmak içimizi rahatlatıyor ama aklımız orada. Bizim görüntüleri çektiğimiz yer bizim "utanç tepesi" dediğimiz yer ve Gazze'nin sıfır noktası. Oraya 1 KM uzaklıkta yer alıyor. Bir akşam kamerayı hazırladım ve yayını beklerken bir taşın üzerinde oturup Gazze'ye baktım. Orada biz gülmeyi unuttuk. Oradaki vahşetten katliamdan gözümüzün önüne gelen durumlardan bir gülmenin ne olduğunu unuttuk. Geceleri orada basın olarak sadece biz kalıyorduk güvenli olmadığı için herkes gidiyordu.

Orada yayını beklerken aklıma çocuklarım ve sevdiğim insanlar geldi aklıma "buradan dönebilecek miyim?" diye düşündüm. Tam o anda karşımıza uçak bir bomba attı. İşte o anda her şey aklınızdan gidiyor ve Gazze'de o çocukları düşünmeye başlıyorsunuz. Kendi çocuklarınızı ve sevdiklerinizi bırakıp orada kaç tane çocuk öldü diye düşünüyorsunuz ve içiniz parçalanıyor.

Bir de cuma günleri Mescid-i Aksa etrafında yapılan zulüm beni çok etkiledi. O gün bizim için Müslümanlar için çok değerlidir. İnsanlar o gün temiz kıyafetleriyle güzel kokularıyla gelirken biz orada öyle şeylere şahit olduk ki insanlık dışı her şeyi yaptılar. Lağım kokusunu andıran kimyasallarla insanların üzerlerine saldırıyorlar. İnsanların böyle aşağılık bir muameleye maruz kalması gerçekten beni çok üzdü. Orada isteklerine göre insanları Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya alıyorlar. Dünyanın hangi bölgesinde ibadethaneye girebilmesi için yaş sınırı var. Kameramanlar güzel görüntüler çektiğinde gurur duyar ancak ben bunları çekerken kahroldum. Çünkü her bomba düştüğünde masum insanların öldüğünü bilmek insanı kahrediyor.