İsrail zindanlarında kaç Filistinli var? İsrail'in tutsakları arasında 80 kadın ve 200 çocuk var
İsrail'in serbest bırakacağını açıkladığı Filistinliler kimler ve İsrail cezaevlerinde kaç Filistinli var? Serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin yüzde 40'ı, 18 yaş altı erkeklerden ve kadınlardan oluşuyor. İşte tüm detaylar…
İsrail serbest bırakmayı planladığı 300 kişinin adını açıkladı. Liste, İsrail'deki yasal bir gereklilik nedeniyle yayımlandı. Herhangi bir mahkumun serbest kalması için, İsrail vatandaşlarına İsrail Yüksek Mahkemesine itiraz edebilmeleri için 24 saat süre tanınması gerekiyor.
İsrail aynı zamanda, serbest bırakılabilecek 300 Filistinlinin işlediği iddia edilen suçları da listeledi. Suçlamalar arasında; taş atmak ve toplanmak bulunuyor. Listedeki hiç kimse İsraillileri öldürmekten hüküm giymiş değil.
İsrail hapishanelerinde yatan Filistinlilerin 6 Kasım itibarıyla 7 bin kişiyi buldu. Bunlar arasında 80 kadın ve 18 yaşın altındaki 200 çocuk var. 7 Ekim saldırısından sonra 3 binden fazla Filistinli'nin tutuklandığını söylüyor. Çoğu Filistinli çocuk, taş atarken yakalandıktan sonra İsrail Ordusu'nun gözetim sistemine giriyor.
SUÇLAMA YOK, DAVA YOK
İsrail'de ayrıca, "idari gözaltı" diye bir sistem de var. Bu sistemde bir kişi hakkındaki suçlamaları öğrenmeden ve yargılanmadan gözaltında tutulabiliyor.
''AHMAD ALMANASRA''
Yaşları 13 ile 15 arasında değişen amca çocukları Ahmed ve Hasan Manasıra, 2015 yılının Ekim ayının başında birlikte bıçaklı eylem yaptıkları iddiasıyla işgalci İsrail askerlerinin saldırısına uğramıştı.
Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesinde bulunan Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde İsrail polisi tarafından vurulan kuzeni Hasan olay yerinde hayatını kaybederken yerleşimcilerin araba ile çarparak yaraladığı Ahmed ise ağır yaralanmıştı. Manasra yerde kanlar içindeyken İsrailli yerleşimcilerin küfürlerine maruz kalmıştı. Aynı şeyin daha sonra İsrail polisi tarafından da mahkemede tekrarlandığı kaydedildi.
Avukat Zabarka, 13 yaşında Ahmed'in İsrail güçleri tarafından tutuklandığından beri ruhunun ve yaşam umudunun öldürüldüğünü söyleyerek, kendisini ziyaret eden psikiyatristin kronik bir akıl hastalığından muzdarip olduğunu doğruladığını vurguladı.
"ISRAA JAABIS"
2015'te aracının yandığı kazadan sonra terör saldırısı düzenlediği iddiasıyla tutuklanan Israa Jaabis, İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda bir anlaşma sağlanırsa özgürlüğüne kavuşabilir.
2015'ten beri tutuklu olan Israa Jaabis'in hikayesini hatırlayalım. Tutuklandığı sırada Jaabis, İsrail güvenlik güçlerinin kendisini çırılçıplak soyması ve yerlerde sürükledikten sonra tutuklamasıyla gündem olmuştu. Jaabis, şiddet eylemlerine karşı barışçıl kimliğiyle tanınan bir isim.
Başına gelen olay ise İsrail güvenlik birimlerinn bulunduğu kontrol noktası yakınlarında arabasının tüp patlaması nedeniyle alev almasına dayanıyor. Olaydan sonra İsrailli güvenlik güçleri, Jaabis'in mahremiyetine saygı duymaksızın onun üzerine soymuş, çıplak halde onu yerlerde sürüklemiş ve ölmesi için beklemişti.
Ayrıca güvenlik güçleri, vücudunun yüzde 60'ı yanan Jaabis'in hastaneye ulaştıracak ambulansı da engellemişti. Jaabis, hukuksuz yargılamalar neticesinde 2017'de 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hala tutuklu. Oğlu, annesiz büyüyor.
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