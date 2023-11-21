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Direnişin sembolü 2 esnaf! Yahudiler dükkanlarını almak istiyor

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 09:09
Güncelleme:21.11.2023 09:12
Yahudilerin, Kudüs ve çevresindeki işgal politikası nedeniyle Mescid-i Aksa çevresinde sadece 2 Müslüman esnaf kaldı. Onlar da bin türlü baskıya, yüksek fiyat tekliflerine rağmen direnmeye devam ediyor. Dedelerinden babalarına, babalarından da onlara kalan dükkanlar direnişin sembolü olmuş durumda.
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