İYİ Parti'de başka kimler istifa edecek? İşte isimler... | Yerel seçim öncesi Meral Akşener sessizliğini koruyor
SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | Meral Akşener, 14-28 Mayıs seçimlerinde CHP ve HDP’nin de yer aldığı ittifakta bulunmanın bedelini ağır şekilde ödüyor. Partide Akşener’in siyasi çizgisini sorgulayan ve ona sert eleştiriler yönelten kurmayları tek tek istifa ediyor. Ancak bu yaşanan süreçte Akşener, sessizliğini koruyor. Kulislerde ise 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi İYİ Parti’de istifa dalgasının süreceği konuşuluyor. İşte İYİ Parti’de istifa etmesi beklenen o isimler ve partideki sancılı sürecin faturası…
A HABER.COM.TR ÖZEL | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milliyetçi söylemlerinin tam tersi istikamette bir çizgiye saparak tabanını küstürdü.
Son seçimde kaybedenler kulübünde yer alan İP, kaybedenler listesinin en başlarında yer aldı.
Partide perde arkasından ya da açık eleştiriler alan Akşener'e son haftalarda büyük bir isyan baş gösterdi.
Milletvekili başta olmak üzere parti tabanından istifa dalgalarıyla büyük kopuşlar yaşandı.
Ancak bu sancılı süreçte ağır yara alan İP lideri, sessizliğe büründü.
AKŞENER: YEREL SEÇİME TEK GİRECEĞİZ
31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken Akşener sık sık "Seçime tek gireceğiz ve adaylarımızı çıkaracağız" mesajını verdi.
Bu adım bile Akşener'i kurtarmaya yetmezken bütün gözler peş peşe gelebilecek istifalara çevrildi.
VEKİL SAYISI DÜŞTÜ! AKŞENER SESSİZ
Partide 44 olan milletvekili sayısı 42'ye düştü.
"İYİ PARTİ'DE NEDEN İSTİFALAR ARTIYOR?" SORUSU
Tüm bu süreçte istifaların nedenleri sorgulanırken, buna dair kulis arenasında çok kritik iddialar öne sürülüyor.
CHP-İP İTTİFAK YAPAR MI?
Partilerde adaylar belirlenmeye devam ederken, genel seçim sonrası dağılan CHP'nin ardından gözler İYİ Parti'ye döndü.
Gözler ise Akşener'e çevrildi. Parti liderinin istifaları nasıl değerlendirdiği merak edilirken, Meral Akşener'in sessizliğini koruması ise dikkat çekti.
İTTİFAKSIZ" İYİ PARTİ…
İP'te son sahne böyle olunca da farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı.
Bunlardan biri de, partinin yerel seçimlere ittifaksız girmeye karar vermesi. Bu karar, istifalara gerekçe olarak gösterilen önemli iddiaların başında yer almakta.
İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELE
Öte yandan kurmaylar, "Aslında partide çatırdamanın milletvekili adaylığı için temayül yoklamasının ardından başladı." açıklamasında bulunuyor.
İYİ PARTİ VE "MAL VARLIĞI" SARMALI
Öne atılan başka bir iddia ise, milletvekili aday listelerinin partiye verilen emeğe ve siyasi donanıma göre değil, mal varlığına göre belirlendiği yönünde.
İddiaya göre; Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin bu nedenle partiden uzaklaştırıldığı öne sürülüyor.
İYİ PARTİ'DE KİMLER İSTİFA EDER?
Bu yaşanalar akabinde ise son olarak milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu'nun da önümüzdeki günlerde partiden ayrılmaları bekleniyor.
İYİ PARTİ'DE KİMLER HAVLU ATTI?
Genel Başkan Meral Akeşener'e sert eleştiriler eşliğinde istifalar peş peşe geliyor.
Son olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale de partiden istifa etti.
İstifa haberini İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabı "X" üzerinden duyurdu.
ÇIRAY: TEK TEK AYRILIYORLAR
Dr. Aytun Çıray, paylaşımda "Demokrasi mücadelesi için bir araya gelenler tek tek ayrılıyorlar. Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi dostum Sn. Cahit Kale de İYİ Parti'den istifa etti" ifadelerine yer verdi.
Kale, istifa dilekçesinde, "Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği İYİ Parti İYİ Parti Ankara İli Çankaya İlçe Başkanlığındaki üyelik ile partideki tüm görevlerimden 13.11.2023 tarihi itibari ile kendi rızamla istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
DURMUŞ YILMAZ DA İSTİFA ETMİŞTİ
Geçtiğimiz cuma günü de Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımında, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize" ifadesini kullandı.
İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.
Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.
BAHADIR ERDEM İSTİFA ETTİ
Bu istifa sonrası İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de istifa etti.
İYİ PARTİDEN İSTİFA EDEN HATİPOĞLU, AK PARTİ'YE KATILDI
İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, 7 Kasım 2023 AK Parti'ye katılmıştı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet takmıştı.
AKŞENER'İ BOMBALADI VE İSTİFAYI BASTI
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Partiden istifa ettiğini duyurmuştu.
İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." demişti.
İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Kasım 2023 Çarşamba günkü partisinin grup toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AKŞENER: KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLECEĞİM
Akşener, CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima ederek, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı.
AKŞENER KİMLERİ KASTETTİ?
Akşener'in bu cümleyi, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği iddia edildi.
"AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ" İDDİASI
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddiaları gündemi sarstı.
Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in öfkesi konuşmasına yansırken, Dikbayır'ın partiden ayrılabileceği belirtiliyor.
POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.
AK PARTİ'YE GEÇEN NEBİOĞLU'NU MİLLETVEKİLİ YAPMAKLA DA SUÇLANIYOR
Poyraz'ın suçlandığı bir başka konu da, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu partiye kazandırmak oldu.
"POYRAZ AYRILABİLİR"
Poyraz'ın da partiden ayrılabileceği kulislerde perde arkasından konuşuluyor.
AKŞENER'İN DANIŞMANI İDE'NİN GÖNDERİLMESİ DE TARTIŞMA KONUSU
Meral Akşener'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat İde, geçen hafta aniden partiden gönderilmişti. İde'nin partiden gönderilmesi de bir başka tartışma konusu oldu.
İde'nin gönderilmesi kararının Akşener'e sorulmadan alındığı belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!