İYİ Parti’de başka kimler istifa edecek? İşte isimler... | Yerel seçim öncesi Meral Akşener sessizliğini koruyor

İYİ PARTİ VE "MAL VARLIĞI" SARMALI

Öne atılan başka bir iddia ise, milletvekili aday listelerinin partiye verilen emeğe ve siyasi donanıma göre değil, mal varlığına göre belirlendiği yönünde.

İddiaya göre; Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin bu nedenle partiden uzaklaştırıldığı öne sürülüyor.

İYİ PARTİ'DE KİMLER İSTİFA EDER?

Bu yaşanalar akabinde ise son olarak milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu'nun da önümüzdeki günlerde partiden ayrılmaları bekleniyor.

İYİ PARTİ'DE KİMLER HAVLU ATTI?

Genel Başkan Meral Akeşener'e sert eleştiriler eşliğinde istifalar peş peşe geliyor.