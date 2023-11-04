Kılıçdaroğlu’ndan koalisyon liderlerine bombardıman: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

DEĞİŞİMCİLERE ÇAKTI: "KİMSE KENDİSİNİ PARTİSİNİN ÜZERİNDE GÖREMEZ"

Sözlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'e de ağır çakan Kılıçdaroğlu, "Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce sorgulandığı kurultaylardır. 3 temel noktayı ifade edeyim; Partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. Örgütler 100 yıllık birikiminin temel taşlarıdır. Ben dahil hiç kimse; kendisini partisinin üzerinde göremez." cümlesini kurdu.

"BU SON..."

Ayrıca Kılıçdaroğlu, bir sonraki kurultayda aday olmayacağını da bildirdi.