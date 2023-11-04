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Kılıçdaroğlu’ndan koalisyon liderlerine bombardıman: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan koalisyon liderlerine bombardıman: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

Son seçim sonrası parçalanan koalisyonun liderlerine ağır yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu, "İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." dedi. Ayrıca Bay Bay Kelam'in sözlerinden "değişim" isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da nasibini aldı. İşte detaylar...

CHP 38. Olağan Kurultayı "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla Ankara'da gerçekleşti.

BAY BAY KEMAL'DEN TERÖR SEVİCİLERE SELAM!

Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, terör sevicilere selam çakarak "Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun." dedi.

"SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRDİM"

Son seçim sonrası parçalanan koalisyonun liderlerine sert sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, "İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık.

Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık."

DEĞİŞİMCİLERE ÇAKTI: "KİMSE KENDİSİNİ PARTİSİNİN ÜZERİNDE GÖREMEZ"

Sözlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'e de ağır çakan Kılıçdaroğlu, "Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce sorgulandığı kurultaylardır. 3 temel noktayı ifade edeyim; Partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. Örgütler 100 yıllık birikiminin temel taşlarıdır. Ben dahil hiç kimse; kendisini partisinin üzerinde göremez." cümlesini kurdu.

"BU SON..."

Ayrıca Kılıçdaroğlu, bir sonraki kurultayda aday olmayacağını da bildirdi.

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