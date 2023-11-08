Son dakika: Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na “hançer” yanıtı: Kalbine vururum

"BEN OLMADIĞIMA GÖRE HANÇER KİMİN?"

Ben kimseyi hançerlemedim, hançerlemem. Bana öğretilen ailemden öğretilen bir miras gibi gelen şey yüze karşı konuşmak, kalabalık içinde şahitli konuşmak, açık konuşmak ve gereğini yapmaktır.

"ÖLMÜŞ ANAMA SÖVÜLDÜ"

Eğer bu hançerse 6 kişinin içinde net bir biçimde konuşmuş bir şahısım. Karşılığında ölmüş anama sövüldü.