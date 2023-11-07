AK Parti'de kritik MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'de
Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 14.40'ta başladı. İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini Başkan Erdoğan taktı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 14.40'ta başladı.
HATİPOĞLU AK PARTİ'YE KATILDI
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bugün AK Parti'ye katılacağını açıklamıştı. Hatipoğlu'nun rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
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