Başkan Erdoğan’ın tarihi ayarı algıcı Alman Bild gazetesini kudurttu

Diplomasi zirvesine Almanya'da devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ortak basın toplantısı sırasında katliama göz yumanlara bir kez daha ayar vermekten geri kalmadı.

Almanya'da yayın yapan algı operasyoncu Bild gazetesi, verilen ayarın ardından son yayımladığı haberle haddini çok aştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıtla dünyada bir kez daha ses getirirken, katil destekçilerini kudurttu.