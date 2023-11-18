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Dünya Gazze için ayakta! A Haber Filistin'e destek gösterilerini İngiltere ve Fransa'dan aktardı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.11.2023
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Dünya Gazze için ayakta! A Haber Filistin’e destek gösterilerini İngiltere ve Fransa’dan aktardı

Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Hastane, mülteci kampı, okul, cami, kilise ayırt etmeyen bombalayan İsrail, Gazze’yi devasa bir mezarlık haline getirdi. Gazze'deki sivil katliamına dünyanın her bir noktasında meydanları dolduran vatandaşlar 'dur' diyerek haykırmaya devam ediyor. A Haber muhabirleri Alpaslan Düven ile Ömer Aydın, İngiltere ve Fransa'daki gösterileri A Haber ekranlarında saniye saniyesine aktardı.

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 43 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

Dünyanın her bir noktasında halklar Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına 'dur' diyerek meydanlarda gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek gösterilerini canlı yayında saniye saniyesine aktardı.

Alpaslan Düven'in açıklamalarına öne çıkan satır başları:

Yaklaşık 45 dakikadır Londra sokaklarında gerçekten büyük bir protestocu grup ile birlikte yürüyüş gerçekleştiriyor. 43 gündür Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail dünyanın birçok noktasında protesto ediliyor. Londra'da savaşın başladığı günden beri Siyonist devlete yönelik protestolar devam ediyor.

Bulunduğumuz noktada protestocular aslında tren istasyonuna girmeye çalışıyorlar. Ancak polis bu noktada yoğun bir güvenlik önlemi aldı.

Diğer yandan ise, bugün farklı gelişmeler de yaşandı. Uluslararası savaş suçları mahkemelerinden de yapılan açıklamalar vardı. 5 ülke İsrail'in Gazze'de işlenen savaş suçlarına yönelik bir başvuruda bulanarak dilekçe verdiler. Katil devletin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarına karşı tepkiler her geçen gün artıyor. Başkent Londra'da protesto gösterileri büyük çapta yapıyor.

Göstericilerin protestocuların içeri girmesine engel olmaya çalışıyorlar. Polisin yoğun güvenlik önlemleri var. Yol boyunca da atılan sloganları hatırlayacaksınız; "Katil terörist İsrail", "Netanyahu'yu savaş suçları mahkemesinde yargılayacağız", "Savaşı durdurun", "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız"

Londra'da bugün yağışlı bir hava var. Ancak buna rağmen Filistin'de yaşayan insanlık suçlarına dur demek için bir araya geldiler. Burada sadece Filistinliler yok, İngilizler, İrlandalılar, İskoçyalılar farklı birçok insan var.

A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa'da Filistin'e destek gösterilerini canlı yayında saniye saniyesine aktardı.

A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Fransa'dan da İsrail'e çok büyük tepki söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, geçtiğimiz günlerde bir ateşkes çağrısında bulunmuştu. Ancak 24 saat geçmeden bu çağrıdan bu açıklamalarından deyim yerindeyse çark ettiğini söyleyebiliriz. Bunun ardından ise sokaklarda tepkilerin daha da yoğun bir şekilde artığını söyleyebiliriz.

"İsrail'i durdurun", "Katliamlara son verin" şeklinde bir sürü pankart olduğunu söyleyelim. İsrail'in katlettiği sivillerin, kadınların, çocukların fotoğrafları olduğu görülüyor. Burada çok sayıda Türk, Cezayir, Filistin ve Fransız bayrağı yer alıyor.

Yürüyüş yaklaşık 1 km ilerleyebildi. Çok sayıda kez durduruluyor. Özellikle iş yerlerinden de bu yürüyüşe katılanların destekleniyor.

"İsrail katil" "Macron şu ortağı" şeklinde sloganlar atılıyor. Burada Macron ve Fransa yönetimine karşı yoğun bir tepki var. İsrail deyince tabii ki sadece bu noktada değil, birçok kentte desteklerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz.

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