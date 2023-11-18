Dünya Gazze için ayakta! A Haber Filistin’e destek gösterilerini İngiltere ve Fransa’dan aktardı

"İsrail'i durdurun", "Katliamlara son verin" şeklinde bir sürü pankart olduğunu söyleyelim. İsrail'in katlettiği sivillerin, kadınların, çocukların fotoğrafları olduğu görülüyor. Burada çok sayıda Türk, Cezayir, Filistin ve Fransız bayrağı yer alıyor.

Yürüyüş yaklaşık 1 km ilerleyebildi. Çok sayıda kez durduruluyor. Özellikle iş yerlerinden de bu yürüyüşe katılanların destekleniyor.