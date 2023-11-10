Katliamın gölgesinde 5. cuma | Kudüs’ü ne bekliyor?

EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 10.00 itibarıyla yaşananlar: Katliamın 35. gününde aslında değişen bir şey yok. Dün gece saatlerinden beri yoğun bir bombardıman devam ediyor. Gece boyunca hastaneler vuruldu. İsrail tedavi görmeyi bekleyen 100'ün üzerinde çocuğun olduğu çocuk hastanesini de hedef aldı. Buraya çok sayıda sivil de sığınmış durumda. İsrail'in hastaneleri hedef almasının sebebi Gazze'nin kuzeyinde yaşayanların tamamını göçe zorluyor. İsrail belli saatlerde sözde güvenli geçiş güzergahı oluşturuyor ancak buradan geçen siviller de hedef haline geliyor. Yine İsrail'in iddiasına göre 50 bin sivil bölgeden ayrıldı.