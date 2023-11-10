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Katliamın gölgesinde 5. cuma | Kudüs’ü ne bekliyor?

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Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Katliamın gölgesinde 5. cuma | Kudüs’ü ne bekliyor?

Gazze'de 35 gündür katliam yapan İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bine dayandı. Bunlardan 4 bin 412'si çocuk. Mescid-i Aksa katliamın gölgesinden ‘5. Cuma Namazı’na hazırlanıyor. A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı.

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İşgalci İsrail güçleri Gazze'de sivillerin üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. Yerleşim merkezlerinin hedef alındığı saldırılarda aralarında binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitiriyor. Bombardımanlarda şu ana kadar 4 bin 112'si çocuk 10 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Dün gece İsrail, Gazze'de hastaneleri ve sivilleri vurmayı sürdürdü. Gece boyunca İsrail savaş uçakları, Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni doğrudan hedef aldı. Şifa Hastanesi'nin avlusu ile El-Avde, Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevreleri de bombardımanların hedefindeydi. Öte yandan Mescid-i Aksa katliamın gölgesinden '5. Cuma Namazı'na hazırlanıyor. A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı.

EMİNE KAVASOĞLU/Saat 11.00 itibarıyla yaşananlar: Gazze'de katliam işgal altındaki Doğu Kudüs'te ise eziyet devam ediyor. Katliamın gölgesinde 5. cuma namazı kılınacak ama yine hiç şüphesiz aynı manzaralar ile karşı karşıya kalacağız. Namaza yaklaşık 2 saat olmasına rağmen İsrail askerleri içeri geçişlere izin vermiyor. Hem Şam hem Arslanlı kapıda çok yoğun bir güvenlik kontrolü var. Polisler buralarda yaşları genç olanların geçişlerine izin vermiyor. Gazze'de yapılacak insani molaların yapılacağı süreler 3 saat önceden açıklanacak. Bizim Mescid-i Aksa'ya girişimize izin vermediler.

EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 10.00 itibarıyla yaşananlar: Katliamın 35. gününde aslında değişen bir şey yok. Dün gece saatlerinden beri yoğun bir bombardıman devam ediyor. Gece boyunca hastaneler vuruldu. İsrail tedavi görmeyi bekleyen 100'ün üzerinde çocuğun olduğu çocuk hastanesini de hedef aldı. Buraya çok sayıda sivil de sığınmış durumda. İsrail'in hastaneleri hedef almasının sebebi Gazze'nin kuzeyinde yaşayanların tamamını göçe zorluyor. İsrail belli saatlerde sözde güvenli geçiş güzergahı oluşturuyor ancak buradan geçen siviller de hedef haline geliyor. Yine İsrail'in iddiasına göre 50 bin sivil bölgeden ayrıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Tel Aviv'e gelecek. Bir takım diplomatik görüşmeler sürüyor. Katar, Mısır ve BAE'nin esirlerin iadesi için çabaları sürüyor. İsrail esirlerin tamamının iade edilmesi durumunda ateşkes için görüşülebileceğini söylüyor. Hamas da ateşkes için bir karar alınmadığını duyurdu. Gazze'de yoğun çatışmalar devam ediyor. Güvenli geçiş olarak gösterilen El Reşit Caddesi ve Selahattin Caddesi üzerin de bombardıman yapılıyor.

Bugün gözler Kudüs'e çevrilmiş durumda. Katliamın gölgesinde 5. cuma namazı kılınacak. Müslümanlar namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışacaklar ancak bu çok kolay olmayacak.

Her defasında Müslümanlar yoğun bir saldırıya uğruyor. 50 yaş altı Müslümanların içeri girmesine izin verilmiyor onlarda Mescid-i Aksa çevresinde namaza kılmak istiyor ancak İsrail'in güvenlik güçleri sert şekilde müdahalede bulunuyor.

Katliamın gölgesinde 5. cuma KATLİAMIN GÖLGESİNDE 5. CUMA
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