Namaza gelenlere bombalı saldırı! İsrail’in zulmü canlı yayında

EMİNE KAVAOĞLU/Saat 12.45 itibarıyla yaşananlar: İsrail polisi arka sokaklarda müdahale ediyor. Sis bombaları atıyor. Her yerde sert müdahale var. TOMA'dan sıkılan su burada bulunan herkesi etkiliyor. Bunlar aslında 5 haftadır gördüğümüz manzaralar. Burada gerilimin yüksek olması bekleniyordu ve yine İsrail askerinin müdahalesi gerçekleşti. Namaz için toplanan gençler hedef alındı. Gaz ve sis bombaları ile zulüm devam ediyor. Namaz için saf tutanlara bu muamele yapılıyor. TOMA'dan sıkılan kimyasal suyun kokusu insanın üzerinden günlerce çıkmıyor ve insan teninde iz bırakıyor. İsrail böylece insanları fişliyor ve ona göre hareket ediyor. Burada hiçbir taşkınlık olmadı gençler sadece namaz kılma için toplandı ama yine müdahale edildi. İsrail polisi 2 kişi bir araya gelse bile benzer hareketleri yapıyor.