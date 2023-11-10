Namaza gelenlere bombalı saldırı! İsrail’in zulmü canlı yayında
35 gündür Gazze’yi aralıksız şekilde bombalayan KATİL İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile saldırdı. A Haber ekipleri bölgede son durumu aktardı.
İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İsrail'in soykırım derecesine ulaşan saldırılarında binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Gazze'ye bombalar yağdırırken Kudüs'te de cuma namazını kılmak isteyen Filistinlilere engel oluyor.
Keyfi uygulamaların devam ettiğini aktaran A Haber muhabiri Özlem Aktay; "Müslümanların üzerine kimyasal su sıkan TOMA yeniden bölgede. Yine Mescid-i Aksa'nın çevresinde bir abluka var, yine utandıran görüntüler her cuma bu mahalle aynı benzer zulme sahne oluyor" dedi.
ÖZLEM AKTAY/Saat 12.35 itibarıyla yaşananlar: Mescid-i Aksa'da İsrail müdahalesi başladı. İsrail cuma namazı esnasında Filistinlilere müdahale ediyor. İsrail polisleri ellerinde silahla gençlerin üzerine gidiyor. Onlara gaz bombaları atılıyor. Bölgeye yine TOMA geldi. Gençlerin üzerine yine çok ağır kokan kimyasal sudan sıkıyorlar. Bugün İsrail polisinin yine çok sert müdahalesi var. Katil devletin polisleri ellerinde silahlarla namaz için toplanan Filistinli gençlerin üzerine koşuyor ardından gaz bombaları ateşleniyor. Arslanlı Kapıs'nın karşısındaki mahallede Müslümanlar yoğun olarak yaşıyor.
İsrail polisi Mescid-i Aksa ile Müslümanlar arasına etten duvar örüyor. İsrail polisi kendi attığı bombadan etkilendi. İsrail polisi sürekli olarak basına da müdahale ediyor ve görüntü alınması engellenmeye çalışıyorlar. Burada bir Yahudi iseniz Mescid-i Aksa'ya girmek için sorun yok. Hristiyanlar da içeri girip ibadet edebiliyor ama Müslümanlara yaş sınırı var ve içeri girmeye izin vermiyorlar. Gençler namaz kılmak için bir araya geliyor. İsrail polisi onlara gaz bombası ile saldırıyor.
Buraya ilk önce TOMA geliyor. Çok ağır kokan kimyasal su sıkıyorlar sonra İsrail polisi geliyor ve müdahale başlıyor. Namaz için toplanan Filistinli gençler sonrasında kaçıyor. İsrail polisi bazen gerçek mermi de atıyor. İsrail polisi buradan her yere kafasına göre gaz bombalarını atıyor. Eğer yeleklerindeki gaz bombaları biterse çantalarındaki yedek gaz bombalarını alıp atmaya devam ediyorlar. TOMA bölgede sadece basının olduğunu bildiği halde o kimyasal sudan sıktı.
EMİNE KAVAOĞLU/Saat 12.45 itibarıyla yaşananlar: İsrail polisi arka sokaklarda müdahale ediyor. Sis bombaları atıyor. Her yerde sert müdahale var. TOMA'dan sıkılan su burada bulunan herkesi etkiliyor. Bunlar aslında 5 haftadır gördüğümüz manzaralar. Burada gerilimin yüksek olması bekleniyordu ve yine İsrail askerinin müdahalesi gerçekleşti. Namaz için toplanan gençler hedef alındı. Gaz ve sis bombaları ile zulüm devam ediyor. Namaz için saf tutanlara bu muamele yapılıyor. TOMA'dan sıkılan kimyasal suyun kokusu insanın üzerinden günlerce çıkmıyor ve insan teninde iz bırakıyor. İsrail böylece insanları fişliyor ve ona göre hareket ediyor. Burada hiçbir taşkınlık olmadı gençler sadece namaz kılma için toplandı ama yine müdahale edildi. İsrail polisi 2 kişi bir araya gelse bile benzer hareketleri yapıyor.
Kullandıkları gaz bombası çok etkili dakikalar geçse bile etkisi ve kokusu gitmiyor. İsrail polisi keyfi olarak müdahale ediyor. Hiç kimsenin olmadığı yerlere bile gaz bombası atılıyor ve insanlar rahatsız ediliyor. İsrail yaptığı insan dışı muameleden asla geri adım atmıyor. Zulüm Filistinlinin olduğu her yerde devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!
- Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!
- Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar!
- 1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Star TV Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle!
- 10 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU | Diyanet 10 Kasım Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- 10 KASIM ÖRNEK KONUŞMA METİNLERİ 2023! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öğretmen ve öğrenciler için konuşma metni örnekleri...
- FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İZLE! 9 Kasım Fenerbahçe - Ludogorets maçı EXXEN canlı, şifresiz izle! FB maçı canlı yayın bilgileri...
- PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL'den...
- Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı! Ziraat Bankası personel alımı sınav ücreti ne kadar? Yazılı sınav tarihi açıklandı!
- ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI 2023! Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 1. deneme sonuçları sorgulama ekranı!