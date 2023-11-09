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CHP'de 'Özel' kıyım başladı! İlk kurbanları Bay Kemal'in tarafları oldu! Anons etmedi diye işine son verdi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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CHP’de ’Özel’ kıyım başladı! İlk kurbanları Bay Kemal’in tarafları oldu! Anons etmedi diye işine son verdi

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuk macerası sona ererken, yeni Genel Başkan Özgür Özel seçilmişti. CHP içerisinde başlayan yeni kaosun ilk kıvılcımları Özel tarafından atılmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk kurbanları sunucu Barış Bozkurt ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan oldu. Özel’in iki ismi de kurultayda kendisini anons etmedikleri için görevden aldığı bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu.

TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI

Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

ÖZEL'E "MUHALİF" ATAK

Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik "Denge ve Denetleme" grubunu oluşturdu.

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı. Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'CULAR İKİ FARKLI CEPHEYE Mİ AYRILDI?

"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özelciler" ve "İmamoğlucular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

KARA LİSTEYE ALDI!

Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte muhalif belediye başkanlarını aday gösterilmeme paniği sardı. CHP Genel Başkanı Özel'in aralarında Bülent Kerimoğlu, Battal İlgezdi ve Ali Kılıç'ın da olduğu isimlerin üstünü çizeceği iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İLK KURBANLARI BAY KEMAL'İN YANCILARI OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk kurbanları sunucu Barış Bozkurt ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan oldu.

Sunucu Barış Bozkurt

ANONS ETMEYEN 'ÖZEL' KIYIM

Özel'in iki ismi de kurultayda kendisini anons etmedikleri için görevden aldığı bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan

CHP Kurultayında Özgür Özel'in salona girişi anons edilmemişti.

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