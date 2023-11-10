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Katliamın gölgesinde 5. cuma | Kudüs’ü ne bekliyor?

A Haber
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Giriş: 10.11.2023 10:55
Gazze'de 35 gündür katliam yapan İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bine dayandı. Bunlardan 4 bin 412'si çocuk. Mescid-i Aksa katliamın gölgesinden ‘5. Cuma Namazı’na hazırlanıyor. A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı.
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