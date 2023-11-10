AYM yetki sınırlarını aştı mı? Yargıtay ve AYM arasındaki görüş ayrılığının sebebi ne? İşlerin düğümlendiği yer...

A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı A Haber'e yaptığı açıklamalarda Yargıtay'ın aldığı kararı değerlendirdi.

AYM BU YETKİYİ NEREDEN BULUYOR?

AYM ve Yargıtay arasındaki tartışmanın özü; AYM bireysel başvuru yoluyla kendi önüne gelen davalarda yerindelik denetimi yapacak mı yapmayacak mı? Kanun yolunda gözetilmesi gereken yani davalarda dereceat olarak ifade ettiğimiz İstinaf, Temyiz ve Yargıtay gibi mahkemelerin gözettiği hususları gözetecek mi? mesele budur. Mesela Yargıtay; İstinaf ya da yerel mahkemeye Türk mevzuatına göre "Bu kanunu yanlış yorumluyorsun, bu kanunu şu maddesini yanlış yorumluyorsun dolayısıyla bir hukuki hata var, bunu düzelt" diyebilir. İşte bunu AYM, Yargıtay'a diyebilir mi? Bütün tartışma burada yoğunlaşıyor. AYM kendisinde bu yetkiyi görüyor. Yargıtay da buna itiraz ediyor. Burada Yargıtay "benim kararımın yerindelik denetimini yapamazsın yalnızca hak ihlali olup olmadığını tespit edebilirsin" cevabını veriyor.