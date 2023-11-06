Ersan Şen’den Özgür Özel’e Selahattin Demirtaş bombardımanı: Kazanmak istiyorsan Eren Bülbül’e selam çaksaydın

"ARAMIZDA KARDEŞLİK HUKUKU VAR"

Özel yaptığı açıklamada "'Ekrem Başkanla aranızdan nasıl bir ilişki var?' diye soruyorlardı. Buradan şunu ifade edeyim; biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşmemiz de oldu. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak" ifadelerini kullandı.