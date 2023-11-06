Ersan Şen'den Özgür Özel'e Selahattin Demirtaş bombardımanı: Kazanmak istiyorsan Eren Bülbül'e selam çaksaydın
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay öncesi yaptığı açıklamada terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi selam göndermeyi ihmal etmedi. PKK'nın siyasi kolu olan HEDEP ile yakın ilişkileri olan CHP'de değişim adı altında genel başkan değişse de zihniyetin aynı kaldığı gözlendi. Prof.Dr. Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Özel'in bu çıkışını sert sözlerle eleştirirken "Atatürk'ün partisinden Selahattin Demirtaş'a selam çakmak affedilecek bir hata değil." ifadelerini kullandı. Şen Özel'e seslenirken "Kazanmak istiyorsan Eren Bülbül'e selam çaksaydın." eddi. İşte detaylar...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
BAY KEMAL'DEN TEBRİK
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN ZİYARET
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan seçilen Özgür Özel'i Ankara'da bulunan seçim ofisinde ziyaret etti. Özel ve İmamoğlu'nun basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürdü. Ardından Özel ve İmamoğlu, açıklama yaptı.
"ARAMIZDA KARDEŞLİK HUKUKU VAR"
Özel yaptığı açıklamada "'Ekrem Başkanla aranızdan nasıl bir ilişki var?' diye soruyorlardı. Buradan şunu ifade edeyim; biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşmemiz de oldu. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak" ifadelerini kullandı.
CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından Sözcü TV'de süreci yorumlayan Ersan Şen Özel'in kurultay öncesi Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine tepki gösterdi.
İşte Şen'in açıklamalarında öne çıkanlar:
"HANÇERLENEN TEK KİŞİ AKŞENER'DİR"
Delegelere sıkışmış bir durumda Kılıçdaroğlu az daha yine seçiliyordu. Mayıs seçimlerinde sırtından hançerlenen birisi varsa o da sayın Akşener'dir. Kılıçdaroğlu'nun hançerlendiği falan yok. Akşener masaya dönerek büyük de bir hata yaptı.
"CHP'DE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER SIKINTILI"
İmamoğlu aday olsaydı Kılıçdaroğlu için bir hezimet olurdu. CHP'nin önündeki günler sıkıntılı. Ekiplerde değişiklik olabilir ama zihniyetin değişmesi gerekiyor. Halkla sürekli temas eden bir sistem gerekiyor.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKMAK AFFEDİLEMEZ"
Atatürk'ün partisinden Selahattin Demirtaş'a selam çakmak affedilecek bir hata değil. Atatürk'ün partisi asla Selahattin Demirtaş'a selam çakmamalı. Mecliste görsen selam vermezsin selam çakıyorsun.
KILIÇDAROĞLU'NU TAKİP ETTİ
Siz kurultayda Kılıçdaroğlu'nu takip ederek selam çakarsanız Erdoğan sizi Rize'de yaptığı konuşmada gömer. Atatürk'ün partisinden Demirtaş zihniyetine selam çakamazsınız.
KAZANMAK İSTİYORSAN EREN BÜLBÜL'E SELAM ÇAK
Özel iki günlük siyasetçi değil. Kılıçdaroğlu'nun tüm dönemlerinde var. O yüzden yeni bir isim değil. Selahattin Demirtaş'a selam çakamazsın. Kazanmak istiyorsan Eren Bülbül'e selam çaksaydın.
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