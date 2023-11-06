Batı medyasının kuruyan vicdanı! İsrail’in dün geceki katliamını böyle akladılar

Han Yunus'taki el-Muhafaza caddesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.