04 Kasım 2023, Cumartesi
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Gazze’ye yoğun bombardıman! A Haber savaşın en sıcak noktasında
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 29. güne girildi. Katiller ordusu Gazze’de 10 bine yakın sivil katletti. Bölgeden taş üstünde taş kalmazken sokak savaşları başladı ve Kassam Tugayları Katil İsrail’e karşı direniyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.