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Gazze’ye yoğun bombardıman! A Haber savaşın en sıcak noktasında

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 16:34
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 29. güne girildi. Katiller ordusu Gazze’de 10 bine yakın sivil katletti. Bölgeden taş üstünde taş kalmazken sokak savaşları başladı ve Kassam Tugayları Katil İsrail’e karşı direniyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

A Haber savaşın en sıcak noktasında A HABER SAVAŞIN EN SICAK NOKTASINDA

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