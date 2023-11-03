İsrail’in Gazze saldırısında 28. gün | Gazze’de saatte 5 çocuk öldürülüyor! A Haber savaş bölgesinde

Gazze'de ölenlerin sayısı 9 bin 227 olarak açıklandı. Son olarak bin 200 çocuğun enkaz altında olduğu bilgisi geldi. İsrail ordusu dün bir açıklama yaptı ve Gazze şehrini kuzey ve güneyden kuşattığını açıkladı. Batı'dan bir noktadan da ilerlemeye çalışıyorlar. 20 bin fazla İsrail askeri bölgeye konuşlandı iddiası var. El Reşit Caddesi üzerinde İsrail askerinin ilerlemesi sürüyor. Burada çok ciddi bir Kassam Tugayları direniş var ve İsrail'in iddia ettiği gibi bir ilerleyiş yok. Gazze'nin kuzeyinde 400 bin sivilin yaşadığını biliyoruz.