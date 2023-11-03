03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İsrail'in Gazze saldırısında 28. gün | Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor! A Haber savaş bölgesinde

İsrail'in Gazze saldırısında 28. gün | Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor! A Haber savaş bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
İsrail’in Gazze saldırısında 28. gün | Gazze’de saatte 5 çocuk öldürülüyor! A Haber savaş bölgesinde

İsrail'in Gazze saldırısında 28. gün. A Haber ekipleri savaşın ilk gününden bu yana sıcak noktalarda haber nöbetinde. A Haber programlar müdürü Emine Kavasoğlu Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.

AHaber CANLI YAYIN

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 143 Filistinliyi öldürdü. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. A Haber ekipleri savaşın ilk gününden bu yana sıcak noktalarda haber nöbetinde. A Haber programlar müdürü Emine Kavasoğlu Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.

Emine KAVASOĞLU/Saat 15.00 itibarıyla yaşananlar: Burada bombardıman hale devam ediyor. Dün geceden beri Gazze yerler bir edilmiş durumda. Katil İsrail'in askerleri Gazze'yi kuşattı. Kassam Tugaylarının direnişi sürüyor. Kudüs Hastanesi'nin bulunduğu nokta hedef alınıyor. Orada onlarca hasta makineye bağlı yaşama tutunmaya çalışıyor.

Onların herhangi bir yere sevk edilmesi söz konusu değil Dünden beri hastanesinin çevresindeki yollar ve köprüler yok edildi. Hastanede yaralılar dışında 14 bin de sığınmacı var. Beyt Hanun'a dün gece saatlerin çok yoğun hava bombardımanı gerçekleşti. İsrail ordusu direnişi kırıp bölgeye yayılmaya çalışıyor. Beyt Hanun bugün bu saatlerde hala vurulmaya devam ediliyor.

Gazze'de ölenlerin sayısı 9 bin 227 olarak açıklandı. Son olarak bin 200 çocuğun enkaz altında olduğu bilgisi geldi. İsrail ordusu dün bir açıklama yaptı ve Gazze şehrini kuzey ve güneyden kuşattığını açıkladı. Batı'dan bir noktadan da ilerlemeye çalışıyorlar. 20 bin fazla İsrail askeri bölgeye konuşlandı iddiası var. El Reşit Caddesi üzerinde İsrail askerinin ilerlemesi sürüyor. Burada çok ciddi bir Kassam Tugayları direniş var ve İsrail'in iddia ettiği gibi bir ilerleyiş yok. Gazze'nin kuzeyinde 400 bin sivilin yaşadığını biliyoruz.

Beyt Hanun'da yaşanan çatışmalar bizim olduğumuz bölgeye kadar geliyor. Zeytun ve Telel Hava bölgesinde karadan İsrail'in ilerleyişi oldukça sınırlı. İsrail ordusu Hamas'ın askeri noktasına ulaşmaya çalışıyor ama ciddi bir direniş var ve İsrail bunu başaramıyor. İsrail askerleri enkaza dönen binalarda konuşlanıyor ve tahkimat yapıyor. 5 bölgede çatışmalar devam ediyor. Havadan ise 15 bine yakın insanın yaşamaya çalıştığı Kudüs Hastanesi çevresinde sürüyor.

20 bin katil Gazze’de! Sınır hattında sıcak gelişme 20 BİN KATİL GAZZE'DE! SINIR HATTINDA SICAK GELİŞME
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç’ten katil İsrail’e tepki: Hukuka saygı göstermeli İSVEÇ'TEN KATİL İSRAİL'E TEPKİ: HUKUKA SAYGI GÖSTERMELİ
İşgalci İsrail’den Gazze’ye kuşatma İŞGALCİ İSRAİL'DEN GAZZE'YE KUŞATMA
İşgalci İsrail askerlerin Filistinli sivillere akılalmaz işkence! İŞGALCİ İSRAİL ASKERLERİN FİLİSTİNLİ SİVİLLERE AKILALMAZ İŞKENCE!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA