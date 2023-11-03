İşgalci İsrail askerlerin Filistinli sivillere akılalmaz işkence! Skandal görüntüler
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yapılan eziyet kameralara yansıdı. 28 gündür katliama maruz bırakılan Gazze'de mazlumların acısı dünyanın gündeminden düşmezken, ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri sızlattı. İsrail ordusu soruşturma başlatmak zorunda kaldı.
İsrail-Hamas savaşı 28. gününde devam ediyor. Gazze'deki insani dram devam ederken bugün dünya gündemine işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen skandal görüntüler oturdu.
Sosyal medyaya düşen ve infiale neden olan görüntüler sonrası İsrail ordusu soruşturma başlatmak zorunda kaldı.
YARI ÇIPLAK YERDE SÜRÜKLEDİLER
Söz konusu görüntülerden birinde İsrail'e izinsiz olarak girmeye çalıştığı iddia edilen Filistinli bir adamın yerde yarı çıplak sürüklendiği görülüyor. Adam acı içinde çığlık atarken İsrail askerlerinden biri kafasına basıyor diğerinin ise ona silahını doğrulttuğu görülüyor.
Kameralara yansıyan başka bir şiddet sahnesinde İsrailli asker gözleri bağlı Filistinli bir adamın karnına tekme atıyor, üzerine tükürüyor ve hakaret ediyor.
Başka bir görüntüde İsrailli askerin elleri kelepçeli, gözleri kapatılmış bir Filistinliyi tutup dans ettiği görülüyor. Cep telefonundan müzik açan asker korku içindeki Filistinli adama 'neden dans etmiyorsun' diye soruyor.
Twitter'da paylaşılan diğer bir görüntüde ise yine gözleri bağlanmış elleri kelepçeli bir Filistinlinin üzerinde İsrail bayrağı örtülmüş şekilde oturduğu görüldü.
İSRAİL SORUŞTURMA BAŞLATMAK ZORUNDA KALDI, BİR ASKER İHRAÇ EDİLDİ
İsrail Savunma Kuvvetleri(IDF) görüntüler sonrası soruşturma başlatmak zorunda kaldı. IDF'den yapılan açıklamada askerlerin davranışlarının IDF değerleri ile tutarsız olduğu belirtildi. Bir askerin ihraç edildiğini duyuran IDF, komutanların cephedeki tüm askerlerle konuşacağını belirtti.
İSRAİLLİ KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Times of Israel sitesinde yayınlandı. İsrailli kullanıcılar görüntüler sonrası ikiye bölündü. Bazıları, askerlerin disipline edilmesi yönünde çağrıda bulunurken, diğerleri Hamas'ın yaptıklarının yanında bunun hiçbir şey olduğunu öne sürdü.
7 EKİM'DEN BU YANA 122 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ
İşgal altındaki Batı Şeria'daki kötü muameleler savaşın patlak vermesi ile tırmandı. Filistin kaynaklarına göre, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 122 Filistinli öldürüldü.
Salı günü Masafer Yatta köyünde bir Filistinlinin evi ateşe verildi.
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