İşgalci İsrail askerlerin Filistinli sivillere akılalmaz işkence! Skandal görüntüler

YARI ÇIPLAK YERDE SÜRÜKLEDİLER

Söz konusu görüntülerden birinde İsrail'e izinsiz olarak girmeye çalıştığı iddia edilen Filistinli bir adamın yerde yarı çıplak sürüklendiği görülüyor. Adam acı içinde çığlık atarken İsrail askerlerinden biri kafasına basıyor diğerinin ise ona silahını doğrulttuğu görülüyor.

Kameralara yansıyan başka bir şiddet sahnesinde İsrailli asker gözleri bağlı Filistinli bir adamın karnına tekme atıyor, üzerine tükürüyor ve hakaret ediyor.

Başka bir görüntüde İsrailli askerin elleri kelepçeli, gözleri kapatılmış bir Filistinliyi tutup dans ettiği görülüyor. Cep telefonundan müzik açan asker korku içindeki Filistinli adama 'neden dans etmiyorsun' diye soruyor.

Twitter'da paylaşılan diğer bir görüntüde ise yine gözleri bağlanmış elleri kelepçeli bir Filistinlinin üzerinde İsrail bayrağı örtülmüş şekilde oturduğu görüldü.