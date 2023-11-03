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İsveç'ten katil İsrail'e sert tepki: Uluslararası hukuka saygı göstermeli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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İsveç’ten katil İsrail’e sert tepki: Uluslararası hukuka saygı göstermeli

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsrail'in mülteci kamplarını hedef alan askeri saldırılarını eleştirerek, uluslararası hukukun sivil tesislerin hedef alınmasını yasakladığını belirtti.

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