A Haber dünyanın gözünü çevirdiği yerde! İşte Lübnan-İsrail sınırı
Son dakika haberleri… Tüm dünyanın gözü Hizbullah lideri Nasrallah’ın açıklamalarına çevrilmişken A Haber İsrail-Lübnan sınırına gitti ve oradaki gelişmeleri ekrana taşıdı.
Dünyanın gözü Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklamalarına çevirdi. Nasrallah, "Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Gazze halkının bünyada benzeri yok" dedi. İsrail-Lübnan sınırında gergin bir bekleyiş hakim sürerken A Haber İsrail-Lübnan sınırına gitti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 28. Günde devam ederken savaşın bölgeye yayılması riski giderek artıyor. Siyonistlerin Müslümanlarını katletmesine karşı çıkan Cezayir Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tebbun'a "savaşa girme yetkisini" verdi. Hizbullah da Gazze'nin yanında olduklarını açıkladı. A Haber'de gergin bekleyişin sürdüğü İsrail-Lübnan sınırına gitti.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN/Saat 16.00 itibarıyla yaşananlar: Gözler tabi Hizbullah lideri Nasrallah'da ama sınırın sıfır noktası yani İsrail-Lübnan sınırı oldukça gergin. Burada fırtına öncesi bir sessizlik hakim.
Adeta in-cin top oynuyor. Buradaki sessizliği İHA'lar bozuyor. Burada tepemizde onun sesinin duyabiliyoruz. İsrail sınır hattını sürekli olarak gözlemliyor.
Burada yanmış alanlar var. Burası İsrail tarafından önceki günlerde yakıldı. Sızmaların önüne geçmek için bunu yaptılar. İsrail askerleri kasıtlı olarak burayı yaktılar. Burası İsrail'in kuzeyi Lübnan'ın güneyi burası ve buradan yeni bir cephe mi açılacak? Herkes bunu merak ediyor. İsrail ile Lübnan yıllardır savaş içerisinde.
2006 yılında Hizbullah 8 İsrail askerini öldürmüş ve 2 tane esir alındı. Ve gelinen süreçte 4 bin roket atıldı. O savaşta bin 125 Lübnanlı hayatını kaybetti. İsrail ise 119 hayatını kaybetti. Aynı zamanda 45 sivil hayatını kaybetti. Burası oldukça stratejik bir nokta ve burası duvarlarla çevrili.
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