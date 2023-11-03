03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A Haber dünyanın gözünü çevirdiği yerde! İşte Lübnan-İsrail sınırı

A Haber dünyanın gözünü çevirdiği yerde! İşte Lübnan-İsrail sınırı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği yerde! İşte Lübnan-İsrail sınırı

Son dakika haberleri… Tüm dünyanın gözü Hizbullah lideri Nasrallah’ın açıklamalarına çevrilmişken A Haber İsrail-Lübnan sınırına gitti ve oradaki gelişmeleri ekrana taşıdı.

AHaber CANLI YAYIN

Dünyanın gözü Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklamalarına çevirdi. Nasrallah, "Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Gazze halkının bünyada benzeri yok" dedi. İsrail-Lübnan sınırında gergin bir bekleyiş hakim sürerken A Haber İsrail-Lübnan sınırına gitti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 28. Günde devam ederken savaşın bölgeye yayılması riski giderek artıyor. Siyonistlerin Müslümanlarını katletmesine karşı çıkan Cezayir Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tebbun'a "savaşa girme yetkisini" verdi. Hizbullah da Gazze'nin yanında olduklarını açıkladı. A Haber'de gergin bekleyişin sürdüğü İsrail-Lübnan sınırına gitti.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN/Saat 16.00 itibarıyla yaşananlar: Gözler tabi Hizbullah lideri Nasrallah'da ama sınırın sıfır noktası yani İsrail-Lübnan sınırı oldukça gergin. Burada fırtına öncesi bir sessizlik hakim.

Adeta in-cin top oynuyor. Buradaki sessizliği İHA'lar bozuyor. Burada tepemizde onun sesinin duyabiliyoruz. İsrail sınır hattını sürekli olarak gözlemliyor.

Burada yanmış alanlar var. Burası İsrail tarafından önceki günlerde yakıldı. Sızmaların önüne geçmek için bunu yaptılar. İsrail askerleri kasıtlı olarak burayı yaktılar. Burası İsrail'in kuzeyi Lübnan'ın güneyi burası ve buradan yeni bir cephe mi açılacak? Herkes bunu merak ediyor. İsrail ile Lübnan yıllardır savaş içerisinde.

2006 yılında Hizbullah 8 İsrail askerini öldürmüş ve 2 tane esir alındı. Ve gelinen süreçte 4 bin roket atıldı. O savaşta bin 125 Lübnanlı hayatını kaybetti. İsrail ise 119 hayatını kaybetti. Aynı zamanda 45 sivil hayatını kaybetti. Burası oldukça stratejik bir nokta ve burası duvarlarla çevrili.

Dünyanın gözü İsrail-Lübnan sınırında! DÜNYANIN GÖZÜ İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
20 bin katil Gazze’de! Sınır hattında sıcak gelişme 20 BİN KATİL GAZZE'DE! SINIR HATTINDA SICAK GELİŞME
İsveç’ten katil İsrail’e tepki: Hukuka saygı göstermeli İSVEÇ'TEN KATİL İSRAİL'E TEPKİ: HUKUKA SAYGI GÖSTERMELİ
İşgalci İsrail’den Gazze’ye kuşatma İŞGALCİ İSRAİL'DEN GAZZE'YE KUŞATMA
İşgalci İsrail askerlerin Filistinli sivillere akılalmaz işkence! İŞGALCİ İSRAİL ASKERLERİN FİLİSTİNLİ SİVİLLERE AKILALMAZ İŞKENCE!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA