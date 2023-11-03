A Haber dünyanın gözünü çevirdiği yerde! İşte Lübnan-İsrail sınırı

Burada yanmış alanlar var. Burası İsrail tarafından önceki günlerde yakıldı. Sızmaların önüne geçmek için bunu yaptılar. İsrail askerleri kasıtlı olarak burayı yaktılar. Burası İsrail'in kuzeyi Lübnan'ın güneyi burası ve buradan yeni bir cephe mi açılacak? Herkes bunu merak ediyor. İsrail ile Lübnan yıllardır savaş içerisinde.