03 Kasım 2023, Cuma
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A Haber canlı yayınında roket parçası düştü! Bölgede korku ve panik anları
Gazetecilerin yayın yaptığı bölgeye roket parçası düştü. Canlı yayına bağlanan A Haber Programlar Müdürü, “Bizim bulunduğumuz yerin 30 metre kadar yakınına roket parçaları düştü. Okulun alarmları çaldı bazı araçlar zara gördü. Bu saldırı basına yönelik bir saldır değil bunun altını çizmek gerekiyor.” dedi.