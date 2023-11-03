İsrail katliam saçıyor Gazze ölüyor! İşte bölge bölge yaşananlar

Erdoğan Karakuş: İsrail'in amacı kuzeyde yer alan 1,1 milyon insanı güneye indirmek istedi. Anca burada hala kalan 300 bin kişi var. İsrail bu 250 bin kişinin aşağı inmesi için bomba atmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'yi 2'ye bölmek istediğini düşünmüyorum çünkü burada kalan insanların gitmesi için bir yol bırakmak zorunda. İsrail istediği burada deniz ile hemen birleşme sağlamak değil. Bir çıkış yolunu açık tutacak.