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İsrail katliam saçıyor Gazze ölüyor! İşte bölge bölge yaşananlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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İsrail katliam saçıyor Gazze ölüyor! İşte bölge bölge yaşananlar

Gazze’den gelen görüntüler ne anlatıyor? A Haber canlı yayınına katılan emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş ve emekli albay Dr. Cüneyt Küsmez değerlendirdi. Erdoğan Karakuş, “İsrail’in amacı burayı boşaltmak. Gazze’yi boşalttıktan sonra Gazze’nin topraklarında Akabe Körfezi’ne kadar yeni kanal açılacak.” derken Cüneyt Küsmez, “İsrail propaganda görüntüler paylaşıyor evlere girdiği ve silah konumlandırdığı yerleri gösteriyor ama böyle meskun mahal çatışması olmaz.” dedi.

Erdoğan Karakuş: İsrail'in amacı kuzeyde yer alan 1,1 milyon insanı güneye indirmek istedi. Anca burada hala kalan 300 bin kişi var. İsrail bu 250 bin kişinin aşağı inmesi için bomba atmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'yi 2'ye bölmek istediğini düşünmüyorum çünkü burada kalan insanların gitmesi için bir yol bırakmak zorunda. İsrail istediği burada deniz ile hemen birleşme sağlamak değil. Bir çıkış yolunu açık tutacak.

Burada yolu kesip kuzeyi tamamen bombardıman altında tutup Hamas'ı yok etmek ister ama burada kalan insanların tamamının gitmesini istiyor. İsrail'in amacı burayı boşaltmak. Gazze'yi boşalttıktan sonra Gazze'nin topraklarında Akabe Körfezi'ne kadar yeni kanal açılacak. Yeni bir kanaldan bahsediyoruz. Suveyş Kanalı'nda daha geniş daha uzun ve daha derin bir kanal yapmak istiyorlar.

Buranın her türlü malzemesini Hindistan sağlayacak. Hindistan'nın yol projesi G20'de konuşulan konu budur. Hindistan'ın aynı zamanda kara ve demir yolu işi var. Buranın emniyete alınmasını istiyorlar. Bu kanal faaliyete geçerse Çin ve Mısır mahvolacak. Yunanlı armatörler buranın kazananı olacak. İsrail burada yaptığı savaşta kayıplarını hesaplıyor. Hizbullah ve Hamas'ın elindeki silahları biliyor. Hiç kayıp vermeden Gazze'yi işgal etme söz konusu olamaz.

Cüneyt Küsmez: Bölgeden gelen görüntüler bize İsrail'in zırhlı birliklerinin gözlemlendiğini gösteriyor. Çünkü tünellerin hemen çıkışında sonra bir ilerlemesi var ve buradan tanklar yok ediliyor. Hamas belli şekillerde kuşatıldığını biliyor ve kendisine yakın olan yaya olarak vurabileceği hedefleri bulup tespit edip imha ediyor. Bu aslında bu noktada Hamas'ın etkinliğini gösterir.

İsrail yukarı kesimde Beyt Hanun bölgesinde 3 noktadan saldırıyor ve kuşatmanın 3 cephesini oluşturuyor. Bu kuşatmanın sınırlarını aslında Selahattin Caddesi bunun batısında yer alan El Reşit Caddesi belirliyor. Şeridi kapatmış oluyor. Güneyde Doğu ve batı eksenin 10 Numara Caddesi var. İsrail tarım arazi olan yerlerde ilerleme sağlıyor. Ancak yerleşim yerlerinin olduğu yerlerde harekatını ilerletemiyor.

İsrail propaganda görüntüler paylaşıyor evlere girdiği ve silah konumlandırdığı yerleri gösteriyor ama böyle meskun mahal çatışması olmaz. Hamas sınıra yakın bölgelerde caddelerde ya da evlerde yok. İsrail'in paylaştığı görüntüler iyi bakın böyle ev araması ya da meskun mahal araması yapılmaz. İsrail burada Hamas'ın olmadığını biliyor ve bir tehdit olmadığını biliyor. Bunlar ilerleme düzeni değil. Bunlar propaganda görüntüleridir.

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