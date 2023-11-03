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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği yerde! İşte Lübnan-İsrail sınırı

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 16:37
Son dakika haberleri… Tüm dünyanın gözü Hizbullah lideri Nasrallah’ın açıklamalarına çevrilmişken A Haber İsrail-Lübnan sınırına gitti ve oradaki gelişmeleri ekrana taşıdı.
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