ABD’nin asıl niyeti ne? İsrail’in Gazze’de ikinci aşama planı ne?

Kuzeyde bulunan 1,1 milyon nüfusun çoğunluğu güneye doğru kaymak zorunda kaldı. Ancak şu anda kuzey kesiminde 400 bin civarında insan bulunuyor. Burada bulunan insanlar evlerini ve yurtlarını bırakıp güneye gitmek istemiyor. Ancak burada kayan bir nüfus var. Burada emniyetli bölgelere giden sivil insanları da vurdular. Sivil konvoyları vurdular bunun yanında bu insanları gittikleri yerde de hedef aldılar. Kuzey ve güneyden kara harekatına yönelik olarak keşif harekatları yaptılar. keşiflerin bir amacı var. Şu anda Erez kısmındalar ve henüz Gazze'ye gelmediler. Burada hedef Gazze'nin merkezi ve buranın altındaki tüneller. Ancak keşifleri başaramadılar ve geri çekildiler. Burada küçük bir Kassam Tugayı'nın direnişinden sonra toplanıp geri gittiler.