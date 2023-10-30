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ABD’nin asıl niyeti ne? İsrail'in Gazze'de ikinci aşama planı ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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ABD’nin asıl niyeti ne? İsrail’in Gazze’de ikinci aşama planı ne?

ABD, işgalci İsrail’in çocuklara karşı açtığı savaş ile birlikte Tel Aviv'e destek amacıyla Akdeniz'e yığınak yapmayı sürdürüyor. Geçen hafta Doğu Akdeniz'e gönderilen Gerald Ford uçak gemisinin ardından önceki gün de Eisenhower uçak gemisi liderliğindeki taarruz grubu Akdeniz'e girdi. Biden yönetimi, Yunanistan'ın Girit Adası’na da askeri gemi ve uçak konuşlandırdı. Peki ABD’nin asıl niyeti ne? İsrail'in Gazze'de ikinci aşama planı ne? 24 gündür bombalanan Gazze'ye kara saldırısı başladı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri donanması acil müdahale kuvvetini Doğu Akdeniz'e yönlendirdi. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına "Koşulsuz destek" veren ABD, bölgede tansiyonu yükseltecek hamlelerine yenisini ekledi. Geçen hafta Doğu Akdeniz'e gönderilen Gerald Ford uçak gemisinin ardından Dwight Eisenhower liderliğindeki taarruz grubu da Akdeniz'e girdi.

28 Ekim cumartesi günü Cebelitarık'tan geçiş yapan Eisenhower Doğu Akdeniz'e ilerleyişine devam ediyor. Nimitz sınıfı uçak gemisi olan Eisenhower 90 uçak taşıyabiliyor. Gemiye; ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü Philippine Sea ile Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri Gravely ve Mason eşlik ediyor. Ayrıca İtalyan donanmasına bağlı Carlo Bergamini sınıfı Virginio Fasan firkateyninin de taarruz grubuna katılacak.

Peki ABD'nin asıl niyeti ne? İsrail'in Gazze'de ikinci aşama planı ne? 24 gündür bombalanan Gazze'ye kara saldırısı başladı mı? İsrail'in soykırımı nereye kadar gidecek? Savaş bölgeye yayılır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

Kemal Olçar'ın A Haber'den öne çıkan sözleri: İsrail'in yapmış olduğu birkaç günlük kara harekatı aslında bir keşif harekatı. Burada zorla bir keşif yapılıyor. Ateşle bir keşif yürütüyorlar böylece hedefleri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Havadan ya da karadan birlikleri gönderip sessiz keşif yapamıyorsanız elinizdeki tüm ateşi edersiniz oradaki hedefler açığa çıkar. İsrail'in yapmış olduğu bu. Gazze'de 2 tane sektör var. Orta alanda bir vadi bulunuyor. Burası Gazze'yi 2'ye bölüyor. İsrail bunu kullanmaya çalışıyor. Kuzey ve güney sektör olarak bunu yapmanın peşinde. İsrail kuzeyi komplo ortadan kaldırıp buradaki nüfusu Refah ve Han Yunus'a yığmak istiyor.

Kuzeyde bulunan 1,1 milyon nüfusun çoğunluğu güneye doğru kaymak zorunda kaldı. Ancak şu anda kuzey kesiminde 400 bin civarında insan bulunuyor. Burada bulunan insanlar evlerini ve yurtlarını bırakıp güneye gitmek istemiyor. Ancak burada kayan bir nüfus var. Burada emniyetli bölgelere giden sivil insanları da vurdular. Sivil konvoyları vurdular bunun yanında bu insanları gittikleri yerde de hedef aldılar. Kuzey ve güneyden kara harekatına yönelik olarak keşif harekatları yaptılar. keşiflerin bir amacı var. Şu anda Erez kısmındalar ve henüz Gazze'ye gelmediler. Burada hedef Gazze'nin merkezi ve buranın altındaki tüneller. Ancak keşifleri başaramadılar ve geri çekildiler. Burada küçük bir Kassam Tugayı'nın direnişinden sonra toplanıp geri gittiler.

ABD ve İsrail müşterek bir birlik kurdu, bunlar 2 koldan Han Yunus istikametinde küçük hedef harekatı yapmaya çalıştılar. Bunun adına "rehine kurtarma" operasyonu dediler. Eldeki mevcut tüm imkanlarla ateş açtılar böyle rehine kurtarma olmaz. ABD İsrail ordunun içine 200 tane asker yerleştirdi. Felluce tilkisi denilen Glynn İsrail ordusuna danışmanlık yapıyor. O da gider başkası gelir. Tüm bunlar İsrail ordusuna akıl verecek. Burada sivil politikacılarla askeri kademe arasındaki problemleri çözmek için ABD'li askerler hizmet sunacak. Burada güneyde yapılan harekatların hepsi göstermelik harekattır. Bunlar şovdur örtme harekatıdır; asıl hedef Gazze'dir.

Hamas'ın tünel kapasitesinin en yüksek olduğu yer Beyt Hanun bölgesi ve çevresi. Karargah, iletişim ve komuta kontrol merkezleri, depoları burada. Bunun yanında 200 Km menzili olan yerden yere füze sistemlerinin tamamının kuzey bölgesinde olduğunu ve tünellerin içinde yer aldığını düşünüyorlar. Bunun böyle olduğunu sanıyorlar. Gazze'de 500 KM tünel var ve bunun büyük çoğunluğu kuzey bölgesinde. MOSSAD'ın yüzde 20'sini keşfettiği söyleniyor ama geri kalan yüzde 80'ini hakkında fikirleri yok. İsrail ordusunun elinde veri yok, net hedef de yok bu yüzden çıldırıyor.

Havadan bombalar atarak burada nüfusu kırmak istiyorlar ve katliam yapıyorlar. Burada askeri bir maksat yok. Bir askeri yönetici bir fayda sağlamayacaksa sivil noktaları, hastaneleri, okulları ve ibadet yerlerini vurmaz. Burada askeri bir maksat değil siyasi maksat var. Filistin halkının güneye doğru gitmesini istiyorlar. Böylece meskun mahallere tank ve zırhlı birliklerini sokmak istiyorlar. Yoksa askeri olarak bir hastaneyi yok etmek bir işe yaramaz. İsrail burada sivil hedefleri vurarak insanları bıktırıp güneye göndermek istiyor.

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