Türkiye'nin yol haritası ne olacak? Gazze'de katliam yapan İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?
Gazze'de katliamını sürdüren İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için Ankara hareket geçti. Bir hazırlık yapılıyor. Kulislerde konuşulanları ve daha fazlasını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel anlattı.
Dünya, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamı adeta izliyor. İsrail, Gazze'ye saldırarak binlerce masum çocuk ve kadını öldürürken, sivillere uygulanan bu katliam büyük tepki çekti. Dünyanın birçok bölgesinde İsrail katliamına karşı eylemler düzenlendi.
Başkan Erdoğan, mitingde çok çarpıcı açıklamalar yaparken; İsrail'in savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edileceğini duyurdu. Erdoğan konuşmasının o bölümünde, "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.
Ama batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey batı, ne kadar çocuk ölmesi lazım? Ne kadar kadın ölmesi lazım? Ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Bu son tavrı ile batının günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah aşmıştır. Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Tamam da adalet nerede? Gazze'de savunma değil açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
Gazze'de katliamını sürdüren İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için Ankara hareket geçti. Bir hazırlık yapılıyor. Kulislerde konuşulanları ve daha fazlasını A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel anlattı.
Cüneyt Yüksel'in A Haber'de anlattıkları: Şu an itibarıyla Gazze'de öldürülen sivil sayısı 8 bin 306 oldu. Bunların 3 bin 500 çocuk ve bir o kadar da bu saldırılarda hayatını kaybetti. Uluslararası hukuka, insan haklarına göre İsrail şu anda insanlığa karşı savaş suçu işliyor, hatta soykırım suçu işlediğini de söylememiz gerekiyor. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri'nin 1977 EK-1 protokolü uyarınca 51. maddeye göre; misillemeler yoluyla sivil halka ya da sivillere karşı saldırılar yasaklanmaktadır. Uluslararası hukuk da toplu cezalandırmaları yasaklamaktadır.
UCM'yi kuran 1998 tarihli Roma statüsünde yer alan 8. Madde savaş suçunu tarif ederken hastanelere kasten yapılan saldırı sonucu sivillerin de öldürülmesi savaş suçunu teşkil ediyor. Yani hastanelere, okullara, ibadet yerlerine, oyun alanlarına yapılan saldırılar savaş suçu teşkil ediyor. Bilindiği El Ehli Hastanesi'ne yönelik İsrail'in yapmış olduğu saldırı sonucunda 500'e yakın sivil hayatını kaybetti. O hastane önünde doktorlar ölenlerin içerisinde basın açıklaması yaptı. İşte tüm bunlar açıkça gösteriyor ki İsrail savaş suçu işlemiştir.
Ayrıca 1948 tarihli soykırımı önleme ve cezalandırma yönelik bir anlaşma var. Onun da 2. Maddesine göre; ulusal, etnik, ırksal veya dinsel olarak kısmen veya tamamen bu grubu ortadan kaldırmaya yönelik öldürmeler de soykırım fiilinin işlendiğini belirtiyor. İşte tüm bu uluslararası anlaşmalara, belgelere baktığımızda İsrail'in savaş ve soykırım suçunu göreceğiz.
1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri'nin 1977 EK-1 protokolü 4. maddesinde ayrıca bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç ve susuz bırakılması, elektriklerinin kesilmesi ve altyapılarının tamamen imha edilmesi ve yakıtsız bırakılması savaş suçunu teşkil eder. İşte kanıtlara baktığımız zaman belgeleri anlaşmaları sözleşmeleri incelediğimiz zaman İsrail'in savaş suçu işlediği sabittir. Fosfor bombası gibi kimyasal silahların kullanılması yasaktır burada da savaş suçu işlenmiştir.
1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri'nin 1977 EK-1 protokolü 50. maddenin içerisinde eğer sivil halkın sivil tanımına uymayan kişiler olsa dahi o sivillerin öldürülmesi ya da onlara saldırılması savaş suçunu teşkil eder. İsrail sivillere saldırılarını "Hamas var" kılıfı altında yapıyor ama o dahi yasaklanmıştır. Bu da savaş suçunu teşkil etmektedir."
İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ 8 SAVAŞ SUÇU
1) Zorla göç ettirme: Cenevre Sözleşmesi 4. Madde
1.5 milyon Gazzeli yerlerinden edildi.
2) Toplu Cezalandırma: Cenevre Sözleşmesi 33. Madde
İsrail 7 bini aşkın insan katledildi.
3) Yasaklı silahların kullanılması: BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi
İsrail'in saldırılarında beyaz fosfor bombası kullandığını Uluslararası Af Örgütü tarafından kanıtlandı.
4) Mültecilerin hedef alınması: Cenevre sözleşmeleri ek protokol 1
İsrail Gazze'de mülteci kamplarını vurdu.
5) Sivil yerleşim yerlerinin vurulması: Lahey Sözleşmesi 25. Madde
6) Hastanelerin vurulması: Cenevre Sözleşmesi 18. Madde
Gazze'de El Ahli Baptist Hastanesi hedef alındı. 500'e yakın sivil katledildi.
7) Yardımların engellenmesi: Cenevre Sözleşmesi 23. Madde
İsrail Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor ve kısıtlıyor.
8) Dini mekânların bombalanması: Lahey Sözleşmesi 4. Madde
İsrail 7 Ekim'den bu yana cami ve kiliseleri hedef aldı.
İSRAİL NASIL SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDİLECEK?
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi ile ilgili atacağı adıma ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde yazdığı yazıda İsrail'in nasıl savaş suçlusu ilan edileceğine değindi.
İşte yazıdan o bölüm:
İkinci Dünya Savaşı'dan sonra kurulan "Nürnberg Mahkemesi" bunun en meşhuru. ABD, İngiltere ve Rusya tarafından Almanya'ya karşı açıldı. Yahudilere karşı işlediği soykırım başta olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı Hitler dönemi yöneticileri ve Almanya ağır şekilde cezalandırıldı. Bosna'daki soykırım nedeniyle dönemin Sırp komutanları ve son olarak Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin savaş suçlusu ilan edildi.
HANGİ SUÇLAR SAVAŞ SUÇU
İnsanlığa karşı suçlar, soykırım suçu, savaş suçu sayılıyor. Kanıtlarını sunmak şartıyla devletlerin, Birleşmiş Milletler'in ve STK'ların başvurusu üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarıyla ilgili dava açılabiliyor.
KANIT İSRAİL'DEN
İsrail'in, Gazze'de savaş suçu işlediği tartışılmaz bir gerçek. Üç bini aşkın çocuk öldürüldü. Aralarında savunmasız kadınların bulunduğu siviller katledildi. Yerleşim yerleri sürekli olarak bombalanıyor. Savaş suçlarının başında yer alan hastane, okul, mülteci kampı, cami ve kilise bombalandı. Saldırılarda yasaklanmış olan fosfor bombası kullanıldı. Bunlar savaş suçu.
TÜRKİYE NASIL MÜRACAAT EDECEK?
Benim burada üzerinde durmak istediğim nokta; Türkiye, bunu nasıl yapacak? Öncelikle siyasi duruş olarak Türkiye'nin bu tavrı çok önemli.
Biz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olmadığımız için doğrudan devlet olarak başvuru yapılamıyor. Ama hem hükümet hem STK'lar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'na ihbarda bulunabiliyor. Edindiğim izlenim bu prosedürün işletileceği yönünde. Bunun için kanıtların toplanması gerekiyor. İsrail çok pervasız olduğu için her katliamı bir kanıt niteliğinde. İşte size İsrail'in öldürdüğü çocuklar. Bundan daha büyük bir kanıt olur mu?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK enflasyon ekim ayı beklentisi yüzde kaç? Kasım ayında kira artışı ne kadar olacak?
- Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
- VGM BURS BAŞVURUSU 2023! VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? burs.vgm.gov.tr
- Salı günü okul var mı? 31 Ekim yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamaları...
- Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...
- AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024: AÖF sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgeleri...
- Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...
- KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? 30 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Gündemdeki konular...
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvurusu sonuçları Kasım ayının kaçında açıklanır?
- MİLLİ PİYANGO 29 EKİM 2023 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Cumhuriyet Bayramı MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar...
- Kim Milyoner Olmak İster ATV CANLI İZLE! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl özel bölüm! ATV canlı yayın!
- 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı izle! Pendikspor - Fenerbahçe ilk 11'ler...