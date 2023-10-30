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Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası
Katil İsrail, 24 gündür abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 200 bini aşkın konutu bombaladı. Terör devletinin bombaladığı binalardan 32 bini tamamen yıkıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 30.10.2023 14:00Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 14:11