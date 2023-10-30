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Haberler Galeri Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

Katil İsrail, 24 gündür abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 200 bini aşkın konutu bombaladı. Terör devletinin bombaladığı binalardan 32 bini tamamen yıkıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 14:11
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Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

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Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

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Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

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Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

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Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

"GAZZE, FELAKET BÖLGESİDİR"
İsrail'in, internet hizmetinin ve iletişimin kesik olduğu iki gün boyunca 60'ı aşkın katliam işlediğini belirten Maruf, bu katliamlarda yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.