Katil İsrail 24 günde 200 bin konutu hedef aldı! Terör devletinin katliam haritası

"GAZZE, FELAKET BÖLGESİDİR"

İsrail'in, internet hizmetinin ve iletişimin kesik olduğu iki gün boyunca 60'ı aşkın katliam işlediğini belirten Maruf, bu katliamlarda yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.