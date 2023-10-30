KATİL İsrail’in Gazze katliamında 24. gün | Katliam tanklarına karşı direniş! A Haber bölgede…

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Her ne kadar uyarılar yapılıyor olsa da o güzergah da ne yazık ki güvenli bir yol değil. Ölümle burun buruna geliyor kuzey Gazze'de yaşayanlar. Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi günlerdir boşaltın çağrılarına maruz kalıyordu. Dün özellikle Kudüs Hastanesi için bu çağrılar yinelendi. Neredeyse 50 metre yakınına kadar ardı ardına bombardımanlar gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. An itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 5 oldu ama bölgeyle ne yazık ki halen sağlıklı bir iletişim kurulamıyor. Bugün önemli bir gelişme daha olacak. Ne kadar önemli denebilir onun da altını çizmekte fayda var ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5. kez bir araya gelecek acil koduyla yine bir toplantı gerçekleşecek. Halen bombardıman devam ediyor sona erecekmiş gibi de durmuyor.