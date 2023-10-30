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KATİL İsrail’in Gazze katliamında 24. gün | Katliam tanklarına karşı direniş! A Haber bölgede…

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Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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KATİL İsrail’in Gazze katliamında 24. gün | Katliam tanklarına karşı direniş! A Haber bölgede…

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde masum sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Kassam Tugayları içeri sızma çabasında olan katliam tanklarına karşı direniyor ve geri püskürtüyor.  A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı.

İşgalci İsrail'in bebeklerle savaşı 24. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 500'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 8 bin 500'ü aştı. Katil İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze şeridi'nde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, bazı İsrail birliklerinin Gazze'de ilerlediği duyuruldu.

ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Diğer taraftan, İsrail ordusu binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı.

EMİNE KAVASOĞLU/Saat 17 itibarıyla yaşananlar: Biz şu anda Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'un hemen karşısında bulunuyoruz. Burası son zamanların en hareketli zamanını yaşıyor. Cuma günü ve hafta sonu bombardımanlar devam etti ancak bugün tankların hareketliliği söz konusu. Özellikle sabah saatlerinde Zayzun Mahallesi'ne bir İsrail tankının girdiğine dair görüntüler yayınlandı. İsrail görüntüleri doğrulamaktan kaçındı ancak Hamas ve Kassam Tugayları tankların geri püskürtüldüğünü açıkladı. İsrail yeni bombardımanlarına devam ediyor.

Beyt Hanun'un dış mahallerinde patlamalar meydan geliyor. Savaş uçaklarının hareketliliği devam ediyor. Gün boyunca savaş uçakları burada fazla görünmedi. Karadan topçu atışları ve obüslerle saldırılar oldu. Tankların ilerlemesi için atışlar yapılıyor ama Kassam Tugayları karşılık veriyor. Çok sayıda yerde çatışmalar yaşanıyor. Bizim bulunduğumuz yerlere ağır makinalı silahları sesleri geliyor. Gazze şeridine 18 bin tondan patlayıcı atıldı.

Gazze artık tamamen enkaza dönmüş durumda. Burada artık binalar gözükmüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'i açtı, bin 600 kişi kayıp. Gazze'nin kuzeyinde hala 400 bini kişi bulunuyor ve onlar hala tehdit altında Telefon ve internet hatlarının kesilmesinin ardından bölgeyle sağlıklı bir iletişim kurulamıyor.

KATİLLER CANLI YAYINDA GAZZE'Yİ VURDU

13.00 - 20'nin üzerinde flair atışı gerçekleştirildi. Tanklar bölgeye giriş gerçekleştiriyor olabilirler. Beyt Hanun bölgesinden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Saldırılar çok yoğunlaştı..

HAFTA SONU YOĞUN BOMBARDIMAN

9.15 - Cuma gününden bu yana hareketlilik daha da şiddetini artırarak devam ediyor. Yoğun saldırılar sonrasında saldırıların daha da şiddetleneceği açıklanmıştı hem siyasi kanattan hem de ordu kanadından Tam da öyle oldu. Hafta sonunu çok yoğun bir bombardımanla geçirdi Gazze.

MESKUN MAHAL ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Zaman zaman İsrail tanklarının bölgeye giriş yaptığını da söyleyelim. Sis atarak kendini görünmez hale getirerek çok yoğun bir şekilde Gazze şeridinden içeriye girişler devam etti ki o noktalarda meskun mahal çatışmalarının da başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz noktalara kadar o çatışma sesleri net bir şekilde gelmeye başlamıştı.

YOLCU OTOBÜSÜNÜ BOMBALADILAR

Ardı ardına uyarılar da gelmeye devam ediyor. Sabaha karşı saatlerde İsrail tarafından Gazze'nin kuzeyinde bulunanların acilen güneye gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı ama dün tam da bu uyarıları dinleyerek yola çıkan bir grup kuzey Gazzelinin bulunduğu otobüse bombalı bir saldırı gerçekleşti. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Her ne kadar uyarılar yapılıyor olsa da o güzergah da ne yazık ki güvenli bir yol değil. Ölümle burun buruna geliyor kuzey Gazze'de yaşayanlar. Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi günlerdir boşaltın çağrılarına maruz kalıyordu. Dün özellikle Kudüs Hastanesi için bu çağrılar yinelendi. Neredeyse 50 metre yakınına kadar ardı ardına bombardımanlar gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. An itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 5 oldu ama bölgeyle ne yazık ki halen sağlıklı bir iletişim kurulamıyor. Bugün önemli bir gelişme daha olacak. Ne kadar önemli denebilir onun da altını çizmekte fayda var ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5. kez bir araya gelecek acil koduyla yine bir toplantı gerçekleşecek. Halen bombardıman devam ediyor sona erecekmiş gibi de durmuyor.

Katliam tanklarına karşı direniş! A Haber bölgede… KATLİAM TANKLARINA KARŞI DİRENİŞ! A HABER BÖLGEDE…
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