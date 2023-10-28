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İşgalciler protesto ediliyor: Dünyada ve Türkiye'de binlerce kişi Gazze için bir araya geldi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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İşgalciler protesto ediliyor: Dünyada ve Türkiye’de binlerce kişi Gazze için bir araya geldi

İşgalci İsrail, günlerdir abluka altına aldığı ve bombardımanlarıyla adeta soykırım yaptığı Gazze’de binlerce genç yaşlı ve çocuk katletti. 21 gündür süren saldırılarında hastane, okul ve camileri de bombalayarak Gazze’de güvenli alan bırakmadı. Katillerin ABD desteğiyle yaptığı soykırım, dünya genelinde protestoyla karşılanırken binlerce kişi Filistin bayraklarıyla meydanlara akın etti. İşte yurt dışından ve Türkiye'den işgalcilere karşı protesto görüntüleri...

Gazze'de yaşananlar yeryüzünün kanayan yarası haline geldi. Tüm dünyanın gözü önünde işlenen bu insanlık suçuna dur demek için dünyanın dört bir yanında protestolar devam ediyor.

Bölgede yaşananlardan dolayı binlerce kişi İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde toplanırken. Türkiye genelinde birçok şehirde vatandaşlar Filistin bayraklarıyla, katiller protesto ediliyor.

Amerikalı Yahudi New York’taki Grand Central Terminali

Öte yandan bazı ülkelerden de işgalcilere yönelik tepkiler büyürken ABD'de barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemine başladı.

İstanbul

Geçtiğimiz hafta katil İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombardımanı da vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

YÜZ YILI AŞKIN KATLİAM!

Filistin'de yüz yılı aşkın katliamlarına devam eden bebek katilleri akıldan ve vicdandan yoksun bir şekilde çoluk çocuk demeden binlerce masumu öldürüyor.

Gazze'de 21 gündür devam eden bombardımanlar nedeniyle, bölgede güvenli bir alan kalmadı.

ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN VAHŞİCE ÖLDÜRÜYOR!

ABD desteğini tamamen arkasına alan işgalciler hastane, okul ve camilere de saldırarak savaş suçu işlemekten kaçınmıyor.

Öte yandan fosfor bombaları da kullanan katiller, Gazzelileri içten içe zehirleyerek vahşice öldürüyor.

İŞTE İŞGALCİLERİ PROTESTO GÖRÜNTÜLERİ:

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği

Çankaya

Çankaya

Trabzon

Trabzon

Gümüşhane

Gümüşhane

Bursa

Bursa

Malatya

Malatya

Gaziantep

Gaziantep

Van

Van

Samsun

Samsun

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