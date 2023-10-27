BM'den dünyaya Gazze çağrısı: Üzerimize düşeni yapmalıyız! Tarih hepimizi yargılıyor
Katil İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik ağır bombardımanı çok yüksek bir noktaya ulaşırken, BM'den dünyaya Gazze çağrısı yapıldı. BM Genel Sekreteri Guterres, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor." ifadelerini kullandı.
Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan bebek katili İsrail'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tepki göstermişti.
Guterres genç, yaşlı, çocuk demeden saldırılarına devam eden katillerin "Uluslararası insani hukuk ihlallerinden" endişe duyduğunu belirtmişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Katil İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yeni açıklamalarda bulunarak Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.
"YARDIMLAR YETERSİZ"
Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullanmıştı. Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır." vurgusunda bulunmuştu
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths, "insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık" ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.
Griffiths, "Çatışmanın 20. gününde, Gazze'de durum kötüleşiyor. Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.
"TARİH HEPİMİZİ YARGILIYOR"
BM Genel Sekreteri Guterres, işgalci İsrail'in sivil katliamına yönelik "(Gazze'deki insani kriz) Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor." ifadelerini kullandı.
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