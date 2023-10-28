İşte işgalci İsrail’in 5 aşamalı Gazze planı! İsrail ordusu Gazze’ye neden giremedi?

Hamas 2007'den bugüne kadar 24 saat Refah'tan Beyt Hanun'a kadar tüm sınır hattında gözcü birlikleri var. Hamas hangi ordunun hangi saatte ve ne kadar sürede gelebileceğini bildiği için tepkiyi veriyor.

Aylardır biz diyoruz ki, Ekim-Kasım civarında Netanyahu'ya bir operasyon yapılacaktı.