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İşte işgalci İsrail'in 5 aşamalı Gazze planı! İsrail ordusu Gazze'ye neden giremedi?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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İşte işgalci İsrail’in 5 aşamalı Gazze planı! İsrail ordusu Gazze’ye neden giremedi?

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamında 22. güne girilirken, dünyanın gözü önünde kapkara bir tarihe yenileri ekleniyor. Gazze'deki binlerce sivili çoluk çocuk demeden katleden katillerin 5 aşamalı Gazze planı A Haber ekranlarında değerlendirildi. İşte detaylar...

Gazze'deki sivil halka zulüm eden işgalci İsrail'e dünya çapında çok sert tepkiler gelmeye devam ederken, katiller insan suçundaki tüm şiddeti artırdı.

Filistinli Araştırma Moin Naim ve Uluslarası Doktor Muhammet Mercan A Haber'de işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 aşamalı kara saldırısı planı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

İşte Filistinli Araştırma Moin Naim ve Uluslarası Doktor Muhammet Mercan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

İsrail 2009'dan beri söylediği Hamas'ı yok edeceğiz. Bölgedeki tüm askeri tehditleri yok edeceğiz. Füze silahlarını yerle bir edeceğiz ve Hamas bir daha kafasını kaldıramayacak.

İsrail içeriye giremiyor. Beyt Hanun ilk saldırıya maruz kalan bir bölge ve en büyük çatışma burada yaşandı. İsrail Gazze'nin Şücaiyye bölgesi 2014'te en büyük darbeyi yedi ve 16 askeri kaybedildi 1 askeri esir alındı

Gazze'nin Refah bölgesi için ise hem karadan hem denizden saldırıya başladılar ve burada da darbe yediler. Bakın İsrail işgal devleti doğrudur. Keşif yapmaya çalışıyor ancak keşif yaparken her saldırıya her denemeye yanıt veriliyor. Burası sakin saldırı yok dedikleri anda Hamas tarafından tepkiyi alıyorlar.

Hamas 2007'den bugüne kadar 24 saat Refah'tan Beyt Hanun'a kadar tüm sınır hattında gözcü birlikleri var. Hamas hangi ordunun hangi saatte ve ne kadar sürede gelebileceğini bildiği için tepkiyi veriyor.

Aylardır biz diyoruz ki, Ekim-Kasım civarında Netanyahu'ya bir operasyon yapılacaktı.

"HAVALARIN SOĞUDU ANDAN İTİBAREN İSRAİL OPERASYON YAPACAKTI"

Havaların soğudu andan itibaren Gazzelileri daha zor durumda bırakmak için İsrail'in bir operasyon yapacağı biliniyordu. Kassam'ın siber ordusuda zaten bu bilgileri ulaşmıştı. Aslında Aksa Tufanı ile beraber o beklenmedik şok etkisini yaratarak dengeyi bozan bir Hamas oldu.

"İSRAİL'DE ASKERİ KONTROL OLMADAN HİÇBİR GAZETECİ YAZI YAZAMAZ"

İsrail işgal devletinde basın konusunda hiçbir gazeteci askeri kontrolü olmadan yazamaz. Gazetelerin metinleri dahi askeri denetimden geçmeden yazılamaz. İsrail her zaman böyledir.

Savaş bittikten sonra şunu duyacağız, birçok askeri arabanın kaza yaptığını ve askerlerin öldüğünü ve bu sayılar sürekli güncellenecek.

Bizim tahminimiz İsrail kuzeyden ciddi bir baskı yaparak bölgeyi boşaltarak gelecekler. Veya Gazze'yi ikiye bölüp sıkışmış gücü yok etmeye çalışacaklar.

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