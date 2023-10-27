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Dünyanın utanç gecesi! İşte BM'nin Gazze çağrısında insanlık suçuna destek veren ülkeler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Dünyanın utanç gecesi! İşte BM’nin Gazze çağrısında insanlık suçuna destek veren ülkeler...

Katil İsrail Gazze'deki insanlık dışı katliamında 21 gün geride kalırken, sivil halka yönelik yoğun bombardıman en şiddetli noktasına ulaştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu işgalci İsrail’in soykırımını, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor." İfadeleriyle kınadı. BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. İşte BM Genel Kurulu’nun Gazze çağrısını reddeden, insanlık suçuna destek veren o ülkeler…

Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik uyguladığı insanlık suçu durmak bilmezken, dünya çapında katillere büyük tepkiler gelmeye devam ediyor

Terör devleti İsrail'in Gazze katliamının 21. gününde en yoğun bombardıman yaşanıyor. Gazze ile iletişim tamamen kesildi, milyonlar ölüme terk edildi.

BM'DEN BEBEK KATİLLERİNE SERT TEPKİ

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan bebek katili İsrail'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tepki göstermişti.

Guterres genç, yaşlı, çocuk demeden saldırılarına devam eden katillerin "Uluslararası insani hukuk ihlallerinden" endişe duyduğunu belirtmişti.

İSRAİL BARBARLIĞI!

Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullanmıştı. Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır." vurgusunda bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths, "insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık" ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.

"GAZZE'DE DURUM KÖTÜLEŞİYOR"

Griffiths, "Çatışmanın 20. gününde, Gazze'de durum kötüleşiyor. Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.

"TARİH HEPİMİZİ YARGILIYOR"

BM Genel Sekreteri Guterres, işgalci İsrail'in sivil katliamına yönelik "(Gazze'deki insani kriz) Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN UTANÇ GECESİ!

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

İşte BM Genel Kurulu'nun Gazze çağrısını reddeden ülkeler:

Amerika Birleşik Devletleri

İsrail

Avusturya

Hırvatistan

Çekya

Fiji

Guatemala

Macaristan

Marshall Adaları

Mikronezya

Nauru

Papua Yeni Gine

Paraguay

Tonga

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