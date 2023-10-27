Dünyanın utanç gecesi! İşte BM’nin Gazze çağrısında insanlık suçuna destek veren ülkeler...

İSRAİL BARBARLIĞI!

Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullanmıştı. Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır." vurgusunda bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths, "insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık" ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.