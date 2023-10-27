Gazze'ye canlı yayında en ağır bombardıman! Gök kızıla döndü her bir noktaya ölüm yağdı!
Katil İsrail Gazze'deki insanlık dışı katliamında 21 gün geride kalırken, sivil halka yönelik yoğun bombardıman en şiddetli noktasına ulaşmış durumda. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, canlı yayında dakikalarda boyunca süren hava saldırısı gözler önüne serdi. İşte o anlar…
Terör devleti İsrail'in Gazze katliamının 21. gününde en yoğun bombardıman yaşanıyor. Gazze ile iletişim tamamen kesildi, milyonlar ölüme terk edildi.
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt, çatışmaların ilk gününden itibaren bölgeden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
İşte Emine Kavasoğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:
Yaklaşık 45 dakikan bu yana çok yoğun bir bombardıman devam ediyor. Duyuyorsunuz sesleri yine gökyüzü aydınlandı. Çok yoğun bir bombardıman var. Sadece top atışları değil… Hava saldırısı da devam ediyor.
Dün Gazze'deki belki tek tük bazı bölgelerde ışık görülebiliyordu. Hastaneler kendi depolarındaki son kalan yakıtları kullanmaya çalışıyordu. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı ışık ama, şu an itibarıyla Gazze o yoğun bombardıman ile aydınlanır hale geldi. Bizim bulunduğumuz noktadan dahi şu anda o patlamanın titreşimi o kadar net hissediliyor ki…
Bugün ardı ardına aralıksız bombardıman devam etmişti. Ancak yaklaşık 45 dakikadır; top atışları, Obüs atışları hemen arkasından hava saldırıları…
BM'nin bugün açıkladığı son rakam şuydu: 400 bin kişi hala daha kuzey bölgesinde! Şu an itibarıyla o 400 bin kişinin net kadarının hayatını kaybettiğini söylemek insanın ağzına yakışmıyor. Her bir noktada geceyi aydınlatan bir bombardıman yükseliyor.
Günlerdir yayın yaptığımız yıkık dökükte olsa gördüğümüz binaların her birinin yerle bir olduğunu gördük. Aralıksız bir şekilde ölüm yağdırılmaya devam ediyor Gazze'ye. Siviller artık bombardıman ile gökyüzünü görebiliyor. Gerçekten şu anda yaşanan olayı kelimeler ile ifade edemiyorum. Bu olası bir kara saldırısının ayak sesleri diyebiliriz artık.
Pazartesi günü bir gir çık operasyonu yapıldığı söylenmişti. Artık kara saldırısının sesi çok daha yakın duyuluyor. Bu çok net. Çünkü bu kadar yoğun bir bombardıman 21. günde tanık olmadığımız bir düzeyde.
Burada 1,5 milyondan fazla insan evinden oldu. Güneye gittiler güney vuruldu. Kuzeyde kalmayan terörist ilan edilecekseniz dendi, kuzey vuruldu. Hastanelere sığındılar, hastaneler vuruldu.
Bu yaşananların hemen sonrasında bugün kelimeler ile anlatılamayacak kadar yoğun bir saldırıya maruz kalındı. Yaklaşık 1 saatten bu yana aralıksız olarak vuruluyor. Şimdi ben vicdanı olan herkese şunu sormak istiyorum. Bu bombardıman altında sağ kalmak mümkün mü? Bu kadar yoğun bir bombardıman İsrail ordusunun açıkladığı gibi sadece terör hedeflerine mi yapılıyor? 7 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söylüyoruz ve bunlar yüzde 40'ından fazlası çocuk…
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