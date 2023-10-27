Gazze’ye canlı yayında en ağır bombardıman! Gök kızıla döndü her bir noktaya ölüm yağdı!

Bu yaşananların hemen sonrasında bugün kelimeler ile anlatılamayacak kadar yoğun bir saldırıya maruz kalındı. Yaklaşık 1 saatten bu yana aralıksız olarak vuruluyor. Şimdi ben vicdanı olan herkese şunu sormak istiyorum. Bu bombardıman altında sağ kalmak mümkün mü? Bu kadar yoğun bir bombardıman İsrail ordusunun açıkladığı gibi sadece terör hedeflerine mi yapılıyor? 7 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söylüyoruz ve bunlar yüzde 40'ından fazlası çocuk…

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