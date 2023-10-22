İsrail Gazze'de Vietnam'ı mı yaşayacak? Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez: İsrail bataklığa saplanır
İsrail günlerdir Gazze'ye kara harekatının hazırlığını yapıyor. Harekat, yani şehir savaşı başlarsa ne olur, nasıl bir sonuç muhtemel? Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, A Haber'de yayınlanan "Aklın Yolu" programında, olası kara harekatında üstünlüğün Gazze’de olacağını söyledi ve "İsrail meskun mahalde bataklığa saplanır" dedi. İşte nedenleri…
Gazze'de büyük bir katliama girişen Siyonist şeytani terör devleti İsrail, kara harekatı ile tehditkar ve saldırgan bir tavır sergilemekte.
Peki, İsrail, Gazze'de Vietnam'ı mı yaşayacak? İsrail'in Gazze'ye karadan girmesi mümkün mü? İsrail hangi yolu izleyecek? İsrail'i bölgede bekleyen tehlikeler neler? Bu kritik sorulara Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, A Haber'de canlı yayınında yanıt verdi.
"İSRAİL KARA HAREKATINI TAM OLARAK OTURTAMAMIŞTIR"
İşte Cüneyt Küsmez'in o açıklamaları:
Burada önemli olan kritik nokta İsrail'in bu süreç içerisinde basına veya kamuoyuna söylediği, belirttiği ifadeler. Bunlardan önemli olanlar 'Gazze'nin eskisi gibi olmayacağını' ifade etmesi. İkincisi ise dördüncü gününden itibaren Gazze'ye hem doğusundan hem de kuzeyinden kuvvet getirmesi. Üçüncüsü seferberliğini ilan ederek 300 bine yakın kuvvet yapılanmasını bölgede aktif konuma getirmesidir. Gazze'de olası bir kara harekâtının işaretlerini vermekte. Ama burada önemli olan bir şey var! O da İsrail'in aslında bir harekat yapacak ama nasıl olacağı? Bölgeyi nasıl ayıracağını? Bölgeye nasıl bir kuvvet girişinde bulunacak? Muhtemelen Gazze içindeki Hamas'ın silahlı unsurlarını nerelerde bulunduğu? Ne kadar bir askeri kapasitesinin olduğu? Hangi tüneller ve mevkilerde İsrail'e karşı konuşlandırdığı? İsrail bunları tam oturtamamıştır. Bu bize bunu göstermektedir.
İŞTE İSRAİL'İN ENGELLERİ
2. önemli kriter bu alana yani Gazze'nin tamamına mı? Yoksa 2 ana, 3 ana veya 5 bölümden bölgeye (askeri) faaliyet mi icra edecek? Bunu da İsrail tam oturtamamıştır. Yani İsrail bölgeyi kestirememiştir.
"İSRAİL GAZZE'Yİ SİVİL HALKTAN TECRİT ETMEK İSTİYOR"
Ama İsrail net olarak şehir merkezi, yani esas olan semtlerin ana yol ve ara sokakların bulunduğu Gazze'yi sivil halktan tecrit etmek istiyor. İsrail sivil halkın olduğu yerde Hamas'ın daha aktif olacağını biliyor.
İsrail, Gazze'de yürüteceği, askeri unsurları sokabileceği ve hatta buna mekanize birlikleri de dahil rahat hareket edemeyeceğini de bilmektedir.
"İSRAİL MESKUN MAHALDE BATAKLIĞA SAPLANIR" SÖZLERİ
Başka bir konu ise; 14 gündür İsrail Gazze'yi bombalamaktadır. Aslında İsrail'in Gazze içinde manevra yapacağı alan da kalmadı. Gazze'deki sokaklar, caddeler, bir takım geniş meydanlarda bir harabe haline döndü. Burada mobilize edeceği bir kuvvet yok. Burada zorunlu olarak İsrail, şehrin tamamına yaya olarak girmek zorundadır. Burada İsrail'in aslında bir maskun mahalde girdiğinde kesin sonuç alması lazım. Burada İsrail, bölgeyi hakimiyete alabilecek tek unsurun özel birlikler veya onu destekler piyade birlikleri de olduğunu biliyor. Ama İsrail askerlerinin bu konuda bir tecrübesi de yok. Daha önceki operasyonlarda da Gazze'nin içine giremedi. Hamas'ın El-Kassam Tugayları ile çatışmaya girdi. İsrail işin çok zor olduğunu biliyor.
İSRAİL'İN BAŞI BÜYÜK BELADA!
İsrail bir seferde Gazze'nin tamamına giremeyecektir. Gazze şehir merkezini kontrol etmek isteyecek. Çevreden Gazze'yi daraltarak içeri girmeye çalışacaktır. Ve burada Hamas'a ait tünelleri aramaya çalışacaktır. Hamas'ın füze menzili dışında kalan alanda! En büyük maksadı İsrail'in budur.
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