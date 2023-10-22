İsrail Gazze’de Vietnam’ı mı yaşayacak? Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez: İsrail bataklığa saplanır

"İSRAİL GAZZE'Yİ SİVİL HALKTAN TECRİT ETMEK İSTİYOR"

Ama İsrail net olarak şehir merkezi, yani esas olan semtlerin ana yol ve ara sokakların bulunduğu Gazze'yi sivil halktan tecrit etmek istiyor. İsrail sivil halkın olduğu yerde Hamas'ın daha aktif olacağını biliyor.

İsrail, Gazze'de yürüteceği, askeri unsurları sokabileceği ve hatta buna mekanize birlikleri de dahil rahat hareket edemeyeceğini de bilmektedir.