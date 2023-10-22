Filistinli erkek Gazze’deki yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu

Gazze'de enkazın içinden seslenen bir Filistinli erkek, İsrail'e seslendi.

İmanı yüksek Müslüman, her ne olursa olsun dirençlerinin kırılmayacağını, bölgelerini terk etmeyeceklerini vurguladı ve "Tüm erkeklerimiz ölse dahi kadınlarımız sizinle savaşacak" dedi.

İŞTE O İSRAİL'E KARŞI MEYDAN OKUMA SÖZLERİ:

Gazze'de enkazın içinden seslenen bir Filistinli erkek, İsrail'e meydan okudu. İmanı yüksek Müslüman, her ne olursa olsun dirençlerinin kırılmayacağını, bölgelerini terk etmeyeceklerini vurguladı ve "Tüm erkeklerimiz ölse dahi kadınlarımız sizinle savaşacak" dedi. İşte o anlar…