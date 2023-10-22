Filistinli erkek Gazze'deki yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu
Gazze’de enkazın içinden seslenen bir Filistinli erkek, İsrail’e meydan okudu. İmanı yüksek Müslüman, her ne olursa olsun dirençlerinin kırılmayacağını, bölgelerini terk etmeyeceklerini vurguladı ve "Tüm erkeklerimiz ölse dahi kadınlarımız sizinle savaşacak" dedi. İşte o anlar…
Mazlumların başına bomba yağdıran, onları susuz ve aç bırakan Siyonist gözü dönmüş şeytani yapı Filistin'de benzeri görülmemiş bir direnişe de imzasını atıyor.
İŞTE GÜNÜMÜZÜN HZ. HAMZALARI!
Bir yandan dünyadan yardım bekleyen "Günümüzün Hz. Hamzaları" olarak niteleyebileceğimiz dirençli Gazze halkı İsrail'e karşı meydan okuyor.
Gazze'de enkazın içinden seslenen bir Filistinli erkek, İsrail'e seslendi.
İmanı yüksek Müslüman, her ne olursa olsun dirençlerinin kırılmayacağını, bölgelerini terk etmeyeceklerini vurguladı ve "Tüm erkeklerimiz ölse dahi kadınlarımız sizinle savaşacak" dedi.
İŞTE O İSRAİL'E KARŞI MEYDAN OKUMA SÖZLERİ:
Gazze'de enkazın içinden seslenen bir Filistinli erkek, İsrail'e meydan okudu. İmanı yüksek Müslüman, her ne olursa olsun dirençlerinin kırılmayacağını, bölgelerini terk etmeyeceklerini vurguladı ve "Tüm erkeklerimiz ölse dahi kadınlarımız sizinle savaşacak" dedi. İşte o anlar…
Burası Siyonistlerin hedef aldığı Gazze Şeridi.. Bir bakın burası şiddetli bir depremde yıkılmış gibi.
Burada ve Gazze'nin diğer bölgelerinde aynı görüntülerle karşılaşacaksınız. Bu arada burası tamamıyla sivil yerleşim alanıdır. Allah'a yemin olsun ki burası askeri işlerle herhangi bir bağlantısı olmayan sadece sivillerin yaşadığı bir bölge. Bu bölgenin güvenlik bölgesi, siyasi bölge ya da bir suçlu sivil savunma bölgesi olduğunu varsayarsak dahi bu, bölgenin tamamıyla sivil yerleşim alanı olduğu gerçeğini değiştirmez.
Bu suçlu işgalciler (İsrail) işledikleri suçu üstleniyor. İsrailli yetkililer diyor ki; 'Biz Gazze'nin Al-Rimal mahallesini yok ettik. Gazze'nin merkezine çok yakın olan bu bölgeyi yok ederek bizi küçümsüyorlar.
(İsrail) ) Bize şu mesajı veriyorlar; 'Biz sizin güvendiğiniz yerinize gelir ve bombalayarak yok edebiliriz'
Onlar zannediyor ki onları kendi merkezlerinde vurursak moralleri ve bozulur savaş biter. Ancak onlar unutuyor ki bu bölgede yaşayan insanlar Allah nezdinde iyi bir örnek teşkil ediyor. Allah'a yemin olsun ki Al-Rimal'in bütün erkeklerini öldürseniz dahi kadınları savaşacaktır.
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