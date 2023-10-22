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Bu hata İsrail’i Gazze'de bitirecek! İşte şeytani hesabı alt üst eden denklem

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Giriş: 22.10.2023 10:58
İsrail günlerdir Gazze'ye kara harekatının hazırlığını yapıyor. Harekat, yani şehir savaşı başlarsa ne olur, nasıl bir sonuç muhtemel? Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, A Haber'de yayınlanan "Aklın Yolu" programında, olası kara harekatında üstünlüğün Gazze’de olacağını söyledi ve "İsrail meskun mahalde bataklığa saplanır" dedi. İşte nedenleri…
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