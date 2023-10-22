Bu hata İsrail’i Gazze'de bitirecek! İşte şeytani hesabı alt üst eden denklem

İsrail günlerdir Gazze'ye kara harekatının hazırlığını yapıyor. Harekat, yani şehir savaşı başlarsa ne olur, nasıl bir sonuç muhtemel? Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, A Haber'de yayınlanan "Aklın Yolu" programında, olası kara harekatında üstünlüğün Gazze’de olacağını söyledi ve "İsrail meskun mahalde bataklığa saplanır" dedi. İşte nedenleri…