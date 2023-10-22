Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek

BAŞKAN ERDOĞAN HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti." ifadeleri kullanıldı.