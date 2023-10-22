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Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul edecek

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Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul edecek. İşte ele alınacak konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul edecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanında, Siyonist İsrail'in Gazze'de masum sivillere yönelik uyguladığı katliamın son bulması için atılacak adımların ele alınması beklenmekte.

Basına kapalı olacak görüşme saat 15.00'te başlayacak.

Geçtiğimiz cuma günü de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etmişti.

Başkan Erdoğan'ın Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada, iki liderin, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele aldığı bildirildi.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

UGANDA CUMHURBAŞKANI MUSEVENİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Başkan Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındığı belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan’dan kritik kabul

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