A Haber canlı yayınında yürekleri dağlayan sözler! Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard: Evimiz bombalandı! Çok şükür babam şehit düştü

Daha neler yapacaklar, daha neler göreceğiz hiçbir fikrim yok.

BABAMA CENAZE YAPTIK... ONUN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Cenaze yapmak yasak bu zamanda. Herkes ambulansa gidiyor. Ama çok şükür babama bir şekilde cenaze yaptık. Onun için çok mutluyum. Maalesef bunu söylemem lazım. Mutluyum gerçekten. Yalnız gitmedi en azından. Birlikte gittik oraya defnettik.