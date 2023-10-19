A Haber canlı yayınında yürekleri dağlayan sözler! Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard: Evimiz bombalandı! Çok şükür babam şehit düştü
KATİL İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard, A Haber canlı yayınında Gazze'deki son durumu aktardı. Alzard'ın sözleri yürekleri yaktı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yaptı. Katliama da devam ediyor.
Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard, A Haber canlı yayınında Gazze'deki son durumu aktardı. Alzard'ın sözleri yürekleri yaktı.
"ÇOK ŞÜKÜR BABAM ŞEHİT DÜŞTÜ"
İşte o açıklamalar;
O gün sabah evimiz bombalandı. Çok şükür babam şehit düştü. Annem ve yeğenim de yoğun bakımda. Çok şükür iyiler.
Şu an durum inanılmaz kötü. Az önce hastaneden geldim. Enerjim yok. Hastanede özellikle durumlar çok kötü. El Şifa Hastanesi'ne gittim.
Aküyle bağlanıp halletmeye çalışıyoruz. Hayatımıza bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz.
Daha neler yapacaklar, daha neler göreceğiz hiçbir fikrim yok.
BABAMA CENAZE YAPTIK... ONUN İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Cenaze yapmak yasak bu zamanda. Herkes ambulansa gidiyor. Ama çok şükür babama bir şekilde cenaze yaptık. Onun için çok mutluyum. Maalesef bunu söylemem lazım. Mutluyum gerçekten. Yalnız gitmedi en azından. Birlikte gittik oraya defnettik.
ÖLSEK DE BİRLİKTE ÖLELİM
Vursunlar biz buradayız. Başka bir yerimiz yok. Nereye gideceğiz? Biz ölsek birlikte ölelim. Başka bir çaremiz yok.
Sadece yaşamaya çalışıyoruz, durum çok kötü.
"İNSANLIĞIN BİTTİĞİ YERDEYİZ"
Gazeteci Abdulkadir Selvi ise, "Hastanelerin vurulduğu, insanlara anestezi olmadan canlı ameliyat yapıldığı bir yerde sizin tek kaygınız konser vermek mi olmalı! İnsanlığın bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...
- İbrahim Saraçoğlu tarifi: Günde 1 bardak içen hasta olmuyor! Gribin korkulu rüyası...
- Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine var mı, yok mu? Yeni Kabine gündemi...
- 150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...
- Muallak taşı nedir, nerede, neden önemli? Kudüs Muallak kayası (Hacer-i Muallak) neyi ifade ediyor? Süleyman Tapınağı, Mescid-i Aksa...
- Siyonizm tarihi nedir, ne demek? Yahudiler Filistin'de ne yapmak istiyor, hedefledikleri neler? Mescid-i Aksayı neden yıkmak istiyorlar?
- TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne yönde olacak?
- Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Tarih açıklaması...
- Gelinim Mutfakta bugün puan durumu! 19 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Arz-ı Mev'ud HARİTASI detaylı anlatım | Vadedilmiş Topraklar nedir, ne demek, neresi, nereleri kapsar?