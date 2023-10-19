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A Haber canlı yayınında yürekleri dağlayan sözler! Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard: Evimiz bombalandı! Çok şükür babam şehit düştü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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A Haber canlı yayınında yürekleri dağlayan sözler! Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard: Evimiz bombalandı! Çok şükür babam şehit düştü

KATİL İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard, A Haber canlı yayınında Gazze'deki son durumu aktardı. Alzard'ın sözleri yürekleri yaktı.

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yaptı. Katliama da devam ediyor.

Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard, A Haber canlı yayınında Gazze'deki son durumu aktardı. Alzard'ın sözleri yürekleri yaktı.

"ÇOK ŞÜKÜR BABAM ŞEHİT DÜŞTÜ"

İşte o açıklamalar;

O gün sabah evimiz bombalandı. Çok şükür babam şehit düştü. Annem ve yeğenim de yoğun bakımda. Çok şükür iyiler.

Şu an durum inanılmaz kötü. Az önce hastaneden geldim. Enerjim yok. Hastanede özellikle durumlar çok kötü. El Şifa Hastanesi'ne gittim.

Aküyle bağlanıp halletmeye çalışıyoruz. Hayatımıza bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz.

Daha neler yapacaklar, daha neler göreceğiz hiçbir fikrim yok.

BABAMA CENAZE YAPTIK... ONUN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Cenaze yapmak yasak bu zamanda. Herkes ambulansa gidiyor. Ama çok şükür babama bir şekilde cenaze yaptık. Onun için çok mutluyum. Maalesef bunu söylemem lazım. Mutluyum gerçekten. Yalnız gitmedi en azından. Birlikte gittik oraya defnettik.

ÖLSEK DE BİRLİKTE ÖLELİM

Vursunlar biz buradayız. Başka bir yerimiz yok. Nereye gideceğiz? Biz ölsek birlikte ölelim. Başka bir çaremiz yok.

Sadece yaşamaya çalışıyoruz, durum çok kötü.

"İNSANLIĞIN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Gazeteci Abdulkadir Selvi ise, "Hastanelerin vurulduğu, insanlara anestezi olmadan canlı ameliyat yapıldığı bir yerde sizin tek kaygınız konser vermek mi olmalı! İnsanlığın bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

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