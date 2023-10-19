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Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis'ten A Haber'de yürekleri yakan sözler: Görevimizi yapıp şehit olacağız

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 17:49
KATİL İsrail’in Gazze’ye saldırıları 13 gündür aralıksız sürüyor. Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis, A Haber canlı yayınında hastanedeki son durumu anlattı. Sözleri yürekleri parçaladı. Malhis, “Görevimize devam edeceğiz hepimiz şehit olacağız” dedi.
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