Dünyanın gözü önünde katliam! Savaşın 12. gününde A Haber Gazze sınırında

Dünkü saldırıların ardından bugün de bölgede hareketlilik devam ediyor. Dünkü saldırının ardından İsrail askeri sevkiyatına aralıksız devam ediyor. İsrail bu noktadan sonra geçişe kesinlikle izin vermiyor. Bizi çekim yapmak için gittiğimiz noktadan dışarı çıkardılar. Burada gözlerin çevrildiği her yerde İsrail askerleri var. Gazze sınırında şu anda küçük bir İsrail ordusu bekliyor. Burada bizim kameramızı gören İsrail askerleri zafer işareti yaparak gittiler.