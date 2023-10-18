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Dünyanın gözü önünde katliam! Savaşın 12. gününde A Haber Gazze sınırında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Dünyanın gözü önünde katliam! Savaşın 12. gününde A Haber Gazze sınırında

İsrail Hamas savaşında 12. güne girildi. İsrail havadan-karadan-denizden Gazze ölüm yağdırıyor. Son olarak dün gece kadınları ve sivillerin sığındığı yaralıların tedavi gördüğü bir hastane hedef alındı. Yaşanan saldırıda en 50 kişi öldü. Bölgede ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı. Gazze sınırından son durumu A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Soner Kalkan aktardı.

İsrail'in ölüm uçakları, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullanırken Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

Kadınların ve çocukların sığındığı yaralıların tedavi gördüğü hastaneyi mezarlığa çeviren İsrail saldırıyı Gazze'deki başka bir grubun yaptığını iddia etti ancak o iddialar görüntü ve seslerle çürüdü. Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Soner Kalkan aktardı.

Saat 11.00 itibarıyla yaşananlar: Biz şu anda biz Gazze sınırına yaklaşık 5 Km ötedeyiz. İsrail burada bir karargah oluşturmuş durumda. Dünkü hastane saldırısını ardından katliamın ve soykırımın ardından bu karargaha askeri sevkiyat sürüyor. Bizim önümüzden onlarca tarih geçti. İsrail askerleri sınıra konuşlandırılmaya devam ediyor. Bu yolun sonu insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye çıkıyor.

Dünkü saldırıların ardından bugün de bölgede hareketlilik devam ediyor. Dünkü saldırının ardından İsrail askeri sevkiyatına aralıksız devam ediyor. İsrail bu noktadan sonra geçişe kesinlikle izin vermiyor. Bizi çekim yapmak için gittiğimiz noktadan dışarı çıkardılar. Burada gözlerin çevrildiği her yerde İsrail askerleri var. Gazze sınırında şu anda küçük bir İsrail ordusu bekliyor. Burada bizim kameramızı gören İsrail askerleri zafer işareti yaparak gittiler.

Dünkü saldırıdan sonra bölgede askeri hareketlilik daha yoğun şekilde devam ediyor. Tanklar Gazze sınırında katliam emri bekliyor. Biz oradaki askeri üssü görüntüledik. Bizi oradan polis aracı ile çıkardılar. Her yere İsrail bayrakları asmıştır. Askeri sevkiyat ise kesintisiz devam ediyor. Biz gidilmesi yasak bölgeyi aşıp İsrail'in yanı başına kurduğu küçük İsrail ordusunu görüntüledik.

Katliamı zafer işaretiyle kutluyorlar! KATLİAMI ZAFER İŞARETİYLE KUTLUYORLAR!
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