Hizbullah İsrail tankını vurdu! Lübnan-İsrail sınırında merkava tipi iki tank hedef alındı

Son dakika haberleri… Hizbullah, İsrail'e ait 2 tankı tanksavar füzeleriyle vurdu. O anlara ilişkin görüntüler Hizbullah tarafından servis edildi. Hizbullah, saldırıda bazı israil askerlerinin öldüğünü, bazılarının ise yaralandığını duyurdu.

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