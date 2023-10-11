Gazzeli gazeteci Saeb Alzard son durumu A Haber’de anlattı: Mahalle mahalle yıkıyorlar! Güvenli bir yer yok

GÜVENLİ BİR YER YOK!

Gazze çok küçük bir yer. Nereye gitsen güvenli bir yer bulamazsın. Gazze'de güvenli bir yer yok. Sadece bekliyoruz, ne olacağını Allah'a bırakıyoruz.

İsrail isterse aynı şekilde okulu vurabilir hastaneyi vurabilir çünkü daha önce yaptılar. İsrail'e hiç güvenmiyoruz.

Ne yiyeceğimize çok fazla önem vermiyoruz. Bir şekilde hallediyoruz. Onda bir sorun yok. Genelde ekmek varsa bu mesele kolay olur. Herhangi bir şey yapıyoruz devam ediyoruz. Ama su meselesi kötü oluyor.