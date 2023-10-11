Gazzeli gazeteci Saeb Alzard son durumu A Haber'de anlattı: Mahalle mahalle yıkıyorlar! Güvenli bir yer yok
Gazze, İsrail tarafından 5 gündür bombalanıyor. Gazeteci Saeb Alzard Gazze'deki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Alzard, "Mahalle mahalle yıkıyorlar. Vahşi bir şekilde yapıyorlar." dedi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor. Yıllardır İsrail'in ablukası altında olan Gazze son saldırılarla birlikte adeta yerle bir oldu.
Gazzeli gazeteci Saeb Alzard, yaşadıklarını ve bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
"EVİMİZDEN ÇIKMAMIZ LAZIM"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Baya insan kaybettik. Bugün de aynı şekilde devam ediyorlar. Birazdan evimizden çıkmamamız lazım. O kadar tehlikeli oldu artık. Durum gerçekten çok kötü. Her gün daha kötü oluyor.
SU YOK İNTERNET YOK
Şu an bir bomba atıyorlar. Elektrik meselesini daha önce de yaşadık. 20 yıl boyunca bu sıkıntıyı yaşıyoruz ama savaşta daha sıkıntılı oluyor. Su yok internet yok. İleride galiba hiç elektrik olmayacak. Bunu nasıl halledeceğiz hiçbir fikrim yok.
İSRAİL'İN İSTEDİĞİ ŞEYLERİ GÖSTERİYORLAR
İsrail için bu yeni bir şey değil. Onların tepkisi budur zaten. Her zaman bunu yapıyorlar. Ama hiç kimse yaptığı şeyleri göstermiyor. Onların istediği şeyleri gösteriyorlar.
"GAZZE'Yİ MAHALLE MAHALLE YIKIYORLAR"
Dün yanımızdaki ev bombalandı. Kaç bina oldu gerçekten sayamıyorum. Her mahallede her sokakta en azından bir veya iki bina var. Mahalle mahalle yıkıyorlar. Vahşi bir şekilde yapıyorlar.
GÜVENLİ BİR YER YOK!
Gazze çok küçük bir yer. Nereye gitsen güvenli bir yer bulamazsın. Gazze'de güvenli bir yer yok. Sadece bekliyoruz, ne olacağını Allah'a bırakıyoruz.
İsrail isterse aynı şekilde okulu vurabilir hastaneyi vurabilir çünkü daha önce yaptılar. İsrail'e hiç güvenmiyoruz.
Ne yiyeceğimize çok fazla önem vermiyoruz. Bir şekilde hallediyoruz. Onda bir sorun yok. Genelde ekmek varsa bu mesele kolay olur. Herhangi bir şey yapıyoruz devam ediyoruz. Ama su meselesi kötü oluyor.
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