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Haberler Galeri SON DAKİKA | Gazze'deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

SON DAKİKA | Gazze'deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Son dakika dünya haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda vefat eden Filistinli sayısı 950'ye yükseldi. Öte taraftan Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi. İşgalci Siyonist İsrail'in Gazze'deki saldırılarda ortaya serdiği korkunç yakım ise uydu fotoğraflarına yansıdı. Saldırılarda evler, camiler, devlet daireleri gibi pek çok alan yerle bir oldu. Ayrıca Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 09:47
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SON DAKİKA | Gazze’deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Filistin'in özgürlüğüne kavuşması adına Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

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SON DAKİKA | Gazze’deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

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SON DAKİKA | Gazze’deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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SON DAKİKA | Gazze’deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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SON DAKİKA | Gazze’deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

950 FİLİSTİNLİ VEFAT ETTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.